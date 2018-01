Laval, France

Ce lundi 22 janvier, la maison d'arrêt de Laval est, en partie, bloquée. Seuls les repas, les promenades et les parloirs sont assurés. Le reste, comme les activités socio-culturelles, ne l'est pas. Les gardiens réclament davantage de moyens pour le bon fonctionnement des établissements et des revalorisations salariales. Ce mouvement se déroule dans un climat tendu alimenté par des agressions à répétition ces derniers jours.

"On est des punching-balls", une surveillante de la prison de Laval

Cette surveillante considère que le personnel pénitentiaire est devenu de la "chair à canon" : "on est devenu de la chair à canon. Je suis entrée dans l'administration il y a 25 ans et ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On est des punching-balls. Comment voulez-vous valoriser une profession quand vous savez que vous allez être malmenés ? Ce n'est pas envisageable pour un salaire de 1.400 euros en début de carrière. Ce n'est pas acceptable. Il y a beaucoup trop d'agressions et peu de reconnaissance. Ce n'est pas valorisant de dire qu'on est surveillant. Pourtant, nous sommes la 3ème force de sécurité de l'Etat. Et au final qui gère ? C'est le personnel pénitentiaire. On nous demande de faire notre travail avec des moyens complètement dérisoires".