"On est écœuré, dégoûté" : réactions de Nîmois à l'attentat de Marseille

Ce dimanche soir, un rassemblement pour la paix a pris une tournure bien différente avec ce nouveau drame. Les Nîmois ont réagi à l'attaque à Marseille. Tous étaient très choqués.

Le rassemblement était prévu depuis quelques jours, difficile d'imaginer que le jour même un attentat frapperait Marseille. Juste à coté des arènes de Nîmes, une centaine de personnes se sont retrouvées ce dimanche soir pour chanter et du coup avoir une pensée pour les victimes de l'attaque de Marseille.

Des Nîmois très choqués par cette nouvelle attaque, une de plus, s'en est trop pour Lucien, avec son ami André, il pousse un coup de gueule.

On a peur même à Nîmes. Avant je me rappelle y'avait le square à Musique on y allait le soir, maintenant on a peur de sortir. On est dégoûté et écœuré.