"On est entré pour défendre nos joueurs", les premiers mots de Sampaoli après les incidents de Nice-OM

Les premiers mots ce jeudi en conférence de presse de l'entraîneur argentin de l'OM, après les débordements sur la pelouse de Nice en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli s'est longuement exprimé, livrant son sentiment sur ce qu'il a "vécu pour la première fois sur un terrain de football".

"On a eu peur !" - Jorge Sampaoli

En préambule, l'entraîneur de l'OM a eu des mots très forts : "l'Histoire nous a appris à de nombreuses reprises qu'il n'est admissible d'attaquer une autre personne parce qu'il pense différemment, parce qu'il a des goûts différents ou un maillot différent. C'est de la discrimination, du fanatisme qu'on ne peut pas accepter ni dans la football ni dans la vie".

Jorge Sampaoli a ensuite livré pendant plus de cinq minutes son sentiment, sa réaction sur ce match de la honte. "Dimanche à Nice, nous avons eu peur, explique l'Argentin. Les supporters adverses ont attaqué nos joueurs. La sécurité a laissé faire. Certains dirigeants et joueurs de Nice n'ont, non seulement pas condamné ces comportements mais l'ont applaudi. Nous sommes entrés sur le terrain pour défendre nos joueurs qui étaient seuls. Le football est un jeu qui suscite beaucoup de patients mais ça ne doit pas aller plus loin. Aux enfants, je souhaiterais m'excuser. C'est aussi pour ça que je demande à nos supporters de ne pas se venger".

"On a défendu nos joueurs" Copier

Jorge Sampaoli a ensuite été interrogé sur les décisions attendues le 8 septembre par la commission de discipline de la ligue et estime que "Nice devrait être le seul club impliqué".