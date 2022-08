"D'ici 2050, nous devrions avoir les mêmes étés qu'en Méditerranée" pour Franck Briend, pompier mayennais

Franck Briend est le directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours en Mayenne, il était l'invité ce lundi (29 août 2022) de France Bleu Mayenne.

FBM : comment vous allez après cet été de tous les records? fatigué?

Franck Briend : "L'été a été très chargé pour nos sapeurs pompiers puisque l'activité a eu lieu tant en interne au département qu'en renforçant les départements qui en avaient besoin. Et puis ce week-end a été chargé avec le VandB Fest, nos sapeurs pompiers étaient encore mobilisés."

FBM : si on ne peut pas comparer avec la Gironde, les Landes ou encore les Bouches-du-Rhône, il y a quand même eu 250 feux de forêts chez nous cet été?

FB : "C'est du jamais vu et ça s'accompagne d'autres activités puisque les activités humaines, touristiques amènent de l'intervention pour nous. Cette année, en Mayenne, c'est 197 % d'interventions de plus pour les feux de forêt. Ce qui représente quand même une activité importante qui a pu avoir lieu grâce aux 1600 agents qui composent le service d'incendie et de secours."

FBM : comme dans d'autres départements, il va falloir se doter de plus de matériels à l'avenir ?

FB : "En effet, il va falloir faire évoluer nos matériels, continuer à investir dans les camions qui sont spécifiques pour la lutte contre les feux de forêt. Le réchauffement climatique va impacter la Mayenne puisque d'ici 2050, nous devrions avoir les mêmes étés que les étés méditerranéens dernièrement, il faut se préparer. C'est également préparer nos sapeurs pompiers pour les former à ce nouveau risque."

FBM : il y a 1.400 pompiers-volontaires dans notre département. Il en faut plus ?

FB : "Idéalement, il faut des sapeurs pompiers disponibles. On pourrait avoir 1400 pompiers volontaires. Ça pourrait être suffisant si nous en avions assez en journée, puisque c'est là ou nous avons un réel besoin. Donc on pourrait avoir 1000, 1600, 1700 sapeurs pompiers volontaires. L'objectif, c'est surtout de répondre aux besoins de la population et donc c'est un chiffre qui doit être étudié en fonction du territoire. "

FBM : le président du département Olivier Richefou, qui est également président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, propose une augmentation des indemnités des pompiers-volontaires de 3,5% pour en attirer davantage. Bonne solution ?

FB : "C'est une solution parmi d'autres. Mais en effet, c'est au moins une reconnaissance de l'engagement citoyen de ces sapeurs pompiers, peut être pour en attirer d'autres, mais essentiellement reconnaître ceux qui se sont engagés tout l'été auprès de nos concitoyens. "

FBM : les feux de végétation ou de forêts sont en grande partie dû à l'activité humaine : cela veut dire que vous les pompiers vous allez devoir faire plus de pédagogie et de prévention auprès de la population?

FB : " C'est un travail de tous les jours, comme celui d'éduquer la population à la résilience, à accepter que dans une société qui évolue, nous sommes confrontés à des risques et que chacun est acteur de la sécurité civile en France. "