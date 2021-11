"On est les otages de la route" : énorme pagaille sur l'autoroute A20 dans l'Indre pendant plus de 13 heures

Des interminables files de voitures et de camions se sont créées sur l'autoroute A20 et sur les petites routes à côté.

Une très très grosse pagaille sur l'autoroute A20. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un camion s'est couché sur les voies au niveau d'Argenton-sur-Creuse, dans le sens Paris-province. L'accident a eu lieu un peu avant 2h30 du matin et il a provoqué d'impressionnants bouchons tout au long de la journée.

Le chauffeur du poids-lourd n'a pas été blessé. Il a fallu de très longues heures pour nettoyer la chaussée, parce qu'il a déversé des dizaines de litres de gasoil et d'huile, qu'il a fallu nettoyer.

"Je suis arrivée à 2h26 et il y avait déjà une dizaine de camions arrêtés", raconte Christine. Cette chauffeur-routier fait l'aller-retour entre Limoges et Orléans toutes les nuits, via l'autoroute A20. Elle n'avait jamais vu pareille galère. "Ça a été énormément d'heures d'attente, confie-t-elle. Il a fallu aller glâner les informations. Il faut être patient". Mais la patience des automobilistes a été mise à rude épreuve. Les camions ont commencé à pouvoir bouger aux alentours de 15h30.

"Les gendarmes ont dénombré 300 otages de la route, je nous appelle comme ça", s'insurge-t-elle, en colère. Elle explique s'être sentie abandonnée. "Bloqués pendant toute la journée, et vers 14 heures, on nous a servi cinq petits gâteaux, une compote, de l'eau et un café", raconte Christine. Elle regrette l'organisation des opérations de nettoyage de la chaussée. "Il y a eu un premier camion qui est venu pour dégager, mais la grue n'était pas assez grande. Puis un autre est arrivé", poursuit-elle. Elle a vu l'opération de nettoyage prendre des heures et des heures.

"Une poignée de bonhommes avec des balais et des petits pulvérisateurs, décrit-elle. Ils avaient trois kilomètres à sabler... à la pelle et au balai !".

Cette portion d'autoroute fermée jusqu'à vendredi après-midi

Malgré la déviation mise en place, l'accident a provoqué d'énormes embouteillages dans tout le secteur. Jusqu'à très tard dans la soirée de ce jeudi. "Ça bloque dès qu'on rentre sur l'autoroute, raconte Laurence, qui a pris l'autoroute à Saint-Maur en direction du sud en fin de journée. J'ai réussi à revenir sur mes pas et à prendre les petites routes, mais il y a du monde aussi". Elle regrette qu'il n'y ait pas eu de signalisation avant l'entrée de l'autoroute pour conseiller aux automobilistes d'emprunter l'A20, encore bien encombrée.

"Des opérations ont débuté cette nuit et se termineront vendredi, pour un rétablissement de la circulation en début d'après-midi, indique la préfecture de l'Indre dans un communiqué ce jeudi soir. La déviation dans le sens Paris-province est maintenue. La circulation dans le sens sud-nord reste ouverte sur une voie". Les poids lourds sont invités dès Vierzon à emprunter des itinéraires de contournement du département.