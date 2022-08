"On est obligés de cacher notre travail" : face à la pénurie, les vols de chantier se multiplient en Alsace

C'est l'une des conséquences de la hausse des coûts des matières premières à cause de la guerre en Ukraine. Sur les chantiers alsaciens, les vols se multiplient depuis plusieurs mois. Des fenêtres en aluminium disparaissent, tout comme des morceaux de cuivre voire des tuiles déjà posées ! Un artisan d'Artzenheim, dans le Haut-Rhin, a par exemple retrouvé une toiture dégarnie de plusieurs dizaines de tuiles, alors qu'elle était déjà installée.

"En fin de journée, on est obligés de cacher notre travail", explique Christian Meyer, président de la Corporation des professionnels ferblantiers installateurs (COPFI) du Bas-Rhin. "Tout doit être rangé. Ni console, ni vis, ni clous... Même les chutes des tuiles coupées, on les évacue pour qu'on ne voie pas qu'il y a eu une présence sur le chantier", assure le représentant des couvreurs.

Mettre en place des rondes

Même si les vols de chantier ne sont pas nouveaux, les fédérations professionnelles notent, depuis le début de la pénurie de matériaux, une hausse du nombre de signalements. "Avant, ça ne valait pas le coup de voler des tuiles", affirme Maurice Karotsch, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) dans le Grand Est. "Mais aujourd'hui, au vu de l'inflation avec des augmentations de 20 à 30%, et en plus la pénurie de matériaux qui bloque les chantiers, ça a augmenté cette tendance à venir se servir."

On nous pique le basique parce que même le basique est devenu rare et cher. - Christian Meyer, président de la COPFI dans le Bas-Rhin

Les professionnels du bâtiment doivent donc faire face à des vols d'un genre nouveau. "Dans le temps, les vols étaient dirigés vers des choses un peu techniques et high-tech comme des fenêtres de toit avec leurs volets roulants, c'était vraiment du précis", se souvient Christian Meyer. "Mais c'était très rare que ça arrive alors que le matériel était déjà fixé sur la charpente. Et aujourd'hui, on nous vole des tuiles ! C'est comme si demain, ils allaient voler le sable du maçon. Ça prouve bien que maintenant, on nous pique le basique parce que même le basique est devenu rare et cher."

Face à ces vols, la CAPEB appelle à la mise en place d'une surveillance par les forces de l'ordre. "Quand on est un particulier et qu'on part en vacances, on nous conseille de faire un signalement auprès du poste de police ou de la gendarmerie pour qu'il y ait des rondes", indique Maurice Karotsch. "Pourquoi les services de police ne feraient-ils pas aussi des rondes sur les chantiers de manière régulière ?" Une mesure d'autant plus importante pour la profession que, pendant toute la durée du chantier, les tuiles et tout le matériel sont sous la responsabilité des artisans.