"On est passé de l'incivilité à l'insécurité" : des habitants de Châteauroux attendent plus de mesures

Pour les riverains autour et près de la place de la République à Châteauroux, c'est un sujet de préoccupation depuis plus de trois semaines. La mort d'un jeune homme de 25 ans, tué lors d'une agression dans la nuit du 16 au 17 juillet, a choqué les habitants. "Il ne faut pas nous habituer à cette violence gratuite qui se répand sur nos territoires. Il faut que chacun au quotidien prenne conscience qu’il a un rôle à jouer pour que cela cesse", avait écrit le maire Gil Avérous sur Facebook, juste après le drame.

Des mesures préventives réclamées par les riverains

Une réaction prise au mot par la présidente de l'association de défense des riverains du centre-ville de Châteauroux. "Il faut absolument qu'il y ait à nouveau des réunions du conseil de vie nocturne. Depuis la levée progressive des confinements et du couvre-feu, nous avons assisté à une montée des violences", souligne Françoise Bandaly. Elle évoque le "choc frontal" entre des jeunes qui restent sur la place de la République et les clients à la sortie des bars. "Tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, nous avons appelé la police pour dire qu'ils se passaient des choses graves", ajoute-t-elle.

On a besoin de mesures efficaces pour protéger tout le monde

Son association réclame des mesures. "On a eu quelques échanges par mail avec le maire. Il a conscience de la situation, il est très préoccupé par ce qui s'est passé", salue Françoise Bandaly. Mais elle veut faire des propositions pour trouver des solutions. "Il faut une présence policière à la sortie des bars. Le déplacement de la police après un appel de particulier, c'est trop tard. Et puis on peut prendre des mesures administratives ou des heures de fermetures plus tôt", estime-t-elle.

La question des effectifs de police

De nombreux riverains ont beaucoup de choses à partager. Mais dès que le micro est allumé, très peu de réactions par peur des conséquences, par peur d'être reconnu et identifié. "Clairement, quand je sors, je n'ai pas de sentiment de sécurité", confie un habitant installé dans le centre-ville depuis une dizaine d'années. "Je n'ai pas l'impression de voir plus de policiers depuis trois semaines", ajoute-t-il. "Certainement que les effectifs ne sont pas suffisants pour une présence policière 7 jours sur 7", poursuit Françoise Bandaly.

Jérôme Retaillaud ne dit pas autre chose. Le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale déplore les récentes restructurations au commissariat de Châteauroux. "On n'a plus de brigade anti-criminalité de nuit. Ce sont des collègues qui pouvaient se concentrer sur une certaine délinquance avec des moyens, une expérience différente des autres. C'est une spécialité qui disparaît et c'est une perte de savoir-faire sur un territoire", indique-t-il. Il décrit une "tension palpable" avec "du relâchement, de l'énervement et l'alcool qui font un cocktail explosif".

On n'a pas forcément les effectifs pour être assez dissuasif

Contactée par France Bleu Berry, la mairie de Châteauroux n'a pas souhaité s'exprimer.