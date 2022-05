"On est payé pour servir, pas pour mourir", à Nantes, comme ailleurs en France, mobilisation de policiers

Ce lundi 2 mai, à midi, les policiers sont appelés à manifester devant les tribunaux. Ce sera le cas à Nantes et La Roche-sur-Yon. Une action à l'appel des syndicats Alliance et Unsa après la mise en examen pour homicide volontaire d'un collègue parisien.

Comme dans différentes villes, les policiers sont appelés à se retrouver ce lundi midi devant les tribunaux. Ce sera le cas à Nantes (Loire-Atlantique) et La Roche-sur-Yon (Vendée). II s'agit pour la profession de protester contre la mise en examen pour homicide volontaire, autrement dit meurtre, décidée par la justice à l'encontre d'un gardien de la paix. Le 24 avril, ce policier, a ouvert le feu sur une voiture, qui selon lui, fonçait vers ses collègues sur le pont-Neuf à Paris. Les policiers avancent eux donc la légitime défense.

Invité de France Bleu Loire Océan, ce lundi 2 mai, Arnaud Bernard, policier à Nantes et responsable régional du syndicat de police Alliance, explique qu'"on s'interroge tous sur le fait de l'usage de l'arme. Quand on fait son travail, on ne s'attend pas, en étant obligé de se servir de son arme, à finir à être mis en examen pour meurtre." Il évoque aussi le fait que certains collègues, lassés, préfèrent quitter la police.

Des portes jetées sur les policiers, l'un d'eux trainé sur 50 mètres dans deux faits samedi

A Nantes, avril fut compliqué avec quelque 10 affaires de coups de feu non mortels dans des quartiers, mais aussi la semaine passée un policier menacé avec son arme de service et des tirs de mortier sur une patrouille. "Deux faits ont marqué l'actualité à Nantes, ce week-end. A Malakoff, après un rodéo (ndlr : samedi) des portes d'habitations ont été jetées de la tour d'Angleterre sur les forces de l'ordre. On a un CRS qui a été trainé sur une cinquantaine de mètres suite à une refus de contrôle routiers sur les Dervallières", détaille le syndicaliste. Le policier a été blessé et dans ce dernier dossier, un homme est en garde à vue.

Et Arnaud Bernard de poursuivre : "vous êtes policier, vous avez un risque, c'est la profession qui le veut. Ceci étant, on est payé pour servir, pas pour mourir (...) Aujourd'hui, c'est présent dans l'esprit de tous les policiers qui sont sur le terrain, effectivement il y a un risque énorme sur la voie publique."