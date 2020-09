Six mois après la mort de l'un de ses chevaux, égorgé à Neuvy-en-Sullias, et alors que les actes barbares à l'encontre des équidés se multiplient partout en France, Christelle Gille la propriétaire des "Écuries de Neuvy" témoigne de sa peur permanente de retrouver l'une de ses bêtes tuées.

"On est sur le qui-vive, on ne vit plus", témoigne la propriétaire des écuries de Neuvy-en-Sullias (Loiret)

Depuis la découverte macabre de l'un de ses chevaux égorgé et vidé de son sang dans son pré un matin pluvieux de mars à Neuvy-en-Sullias, Christelle Gille, la propriétaire des "Ecuries de Neuvy", vit la peur au ventre. Et la multiplication des actes barbares sur des équidés ces derniers mois partout en France, n'aide pas. La semaine dernière encore, un cheval a été retrouvé poignardé dans le ventre en Mayenne. C'est le vingt-troisième incident depuis le début de l'année.

Triste découverte en mars dernier

Pour Christelle Gille tout a commencé le 4 mars dernier lorsqu'elle a reçu plusieurs coups de fil au petit matin, pour la prévenir que l'un de ses chevaux, couché dans le pré, avait l'air malade. L'animal était en fait mort, égorgé et coupé à plusieurs endroits sur le ventre.

Six mois après les faits, et alors que l'enquête en est toujours au même stade, Christelle Gille continue de faire des rondes plusieurs fois par nuit : "j'ai une cinquantaine de chevaux, je ne peux pas tous les faire rentrer dans un box le soir. Du coup, je surveille. Je passe une à trois fois dans la nuit avec ma voiture."

On est sur le qui-vive. En fait, on ne vit plus.

Aidée par sa famille et les clients du centre équestre, la propriétaire du centre équestre ne peut, malgré tout, jamais baisser la garde : "je n'ai pas les moyens de payer un veilleur de nuit, alors c'est moi ou mes proches qui surveillons à tour de rôle. On est stressés car on a à notre charge une cinquantaine de chevaux dont une partie est en pension chez nous. On est en permanence sur le qui-vive. En fait, on ne vit plus."

Prudence et solidarité

Et si Christelle Gille n'a plus une minute depuis ces terribles découvertes, elle s'estime heureuse d'être soutenue : "nous n'avions jamais traversé une telle situation, malgré tout nous essayons de nous tenir informés entre les différents centres équestre, nous essayons de nous soutenir. Les gendarmes viennent aussi faire des rondes. Et puis le milieu équin est un milieu solidaire."

De son côté, Pascal Deboudt propriétaire du Poney Club d'Orléans-La Source et président du comité régional de l'équitation, préfère rester prudent : "l'inquiétude est grandissante c'est certain, mais il faut rester lucide. Lorsqu'on voit une voiture s'arrêter au bord d'un pré, il ne faut pas tout de suite penser que c'est un barbare et appeler les gendarmes. Il faut rester prudent et surtout on ne doit pas faire justice nous-mêmes."

A ce jour 23 incidents ont été enregistrés depuis le début de l'année, dont une dizaine depuis le début de l'été. Toute la question reste encore de savoir par qui et pourquoi sont commis ces crimes ? Aucune piste n'est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs.