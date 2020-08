A cause de l'épidémie de Covid-19, et plus précisément du confinement, les naissances de chatons sont en nette hausse en ce moment en Moselle. Malheureusement, beaucoup d'entre-eux se retrouvent errants et atterrissent à la SPA. Le refuge est rempli de chatons qui ne demandent que l'adoption.

"On est surchargés" : le refuge SPA de Forbach croule sous les arrivées de chatons à cause du Covid-19

C'est l'une des conséquences inattendues de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. En Moselle, les naissances de chatons se multiplient et les refuges de la SPA sont débordés. C'est le cas notamment à Forbach, où la trentaine de bénévoles doit prendre en charge 59 bébés chatons, sur une centaine de chats au total. "Cette année, il y en a vraiment beaucoup, plus que les années précédentes", confie Cindy, bénévole depuis 16 ans sur place. En cause : le confinement, qui a poussé les vétérinaires à fermer leurs cabinets et donc à ne plus faire de stérilisation.

Après deux mois de gestation, les populations de chatons sont donc en nette hausse, et débarquent en nombre à la SPA, comme à Forbach. "On en a toujours beaucoup, mais c'est vrai que depuis le mois de mai, les jeunes sont nombreux", confie Leïla Mouilley, la directrice de l'établissement. Plus de travail donc, notamment pour ceux qui ont besoin d'être socialisés. "Certains sont arrivés sans leur maman ou tout seul, il faut leur apprendre à vivre avec l'humain."

La trentaine de bénévoles doit s'occuper de ces chatons. © Radio France - Arthur Blanc

Pour le reste, les adoptions sont évidemment ouvertes. En général, elles déclinent au cours de l'été, mais pour cette année, le refuge a besoin de trouver des familles d'accueil. "Ils sont prêts et ils jouent en attendant", ironise Leïla Mouilley. Le refuge est ouvert tous les après-midi pour recevoir d'éventuels adoptants.