"On est totalement désemparés", dit la soeur de Mathias Echène, l'Aveyronnais emprisonné à Hong-Kong

Gabrielle Girot, la sœur de Mathias Echène, cet homme d'affaires aveyronnais emprisonné pendant deux ans à Bali et extradé la semaine dernière à Bali, est très inquiète. Elle n'a aucune nouvelle de son frère, malade et en grève de la faim. Interview.

Aveyron - France

Les proches de Mathias Echène se mobilisent. Ce lundi, ils ont manifesté sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, à Paris pour demander sa libération.

Extradé à Hong-Kong

Mathias Echène, 49 ans, était détenu depuis septembre 2017 en Indonésie pour un différend commercial. Il a participé à un programme de construction de villas haut-de-gamme à Bali, et ses associés chinois l'accusent de fraude.

L'homme d'affaires aveyronnais a toujours clamé son innocence.

La semaine dernière, il avait été extradé à Hong-Kong et cette extradition avait été "désapprouvée" par le Quai d'Orsay.

Le désarroi de sa famille

Depuis jeudi dernier (le 12 septembre) sa famille n'a aucune nouvelle.

Ses proches ne savent pas comment il va, alors qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il a entamé une grève de la faim au printemps dernier qui lui a fait perdre 24 kilos.

La sœur de Mathias Echène, Gabrielle Girot, a "l'impression de repartir à zéro". Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mardi 17 septembre.

On est totalement désemparés (...) Il faut reprendre des contacts locaux, des contacts avec des avocats, on doit refaire tout ce que l'on avait fait en Indonésie.

Il faut dire que la famille de Mathias Echène pensait avoir avancé quand, le 6 septembre dernier, une commission de l'ONU avait considéré sa détention comme contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. En mars dernier, la Cour d'appel de Paris avait par ailleurs jugé que son procès était inéquitable.

Des réponses le 22 octobre ?

Mathias Echène est en détention provisoire à Hong-Kong jusqu'au 22 octobre. "On devrait savoir à ce moment-là les charges retenues contre lui, car pour l'instant c'est le flou total. On sait que c'est un différend commercial mais comment ça va être traité à Hong-Kong... On ne sait pas", précise sa sœur.

Pour l'instant, Mathias Echène n'a pas vu d'avocat.

RÉÉCOUTEZ L'INTERVIEW DE GABRIELLE GIROT