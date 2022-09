Environ 150 personnes se sont réunies sur l'esplanade Nelson Mandela dans le quartier Planoise à Besançon ce vendredi soir contre les violences et le trafic de drogue. Ce rassemblement fait suite à de nouveaux coups de feux tirés en début de semaine.

"On est tous désespérés pour le petit" réagit une habitant de Planoise après les tirs du début de semaine

Une partie des habitants de Planoise en ont ras-le-bol des coups de feux tirés dans le quartier bisontin sur fond de trafic de drogue et ils l'ont fait savoir ce vendredi soir via un rassemblement. Environ 150 personnes se sont réunies sur l'esplanade Nelson Mandela. Ces personnes ont répondu à un appel d'habitants du quartier après les tirs du début de semaine qui ont blessé deux adolescents, dont un de 15 ans est toujours entre la vie et la mort.

Parmi les figures connues, Anne Vignot la maire de Besançon, Ludovic Fagaut chef de file de l'opposition à la mairie ou encore Séverine Véziès candidate pour la première circonscription lors des dernières législatives sous l'étiquette de la NUPES.

Anne Vignot interpellée par des habitants

Pendant le rassemblement, la maire de Besançon a été questionnée sur les moyens mis en place pour régler les problèmes. Anne Vignot a clairement dénoncé un manque de moyen policiers dans le quartier. "Je demande au niveau national qu'on nous envoie plus de force de l'ordre", a-t-elle répondu à une habitante.

Une autre habitante lui a demandé de légaliser le cannabis. La maire de Besançon a été franche dans sa réponse : "Je suis pour la légalisation. Mais le problème ne vient pas que du cannabis, mais des autres drogues qui génèrent plus d'argent". Elle a également émis l'idée de créer des ateliers de discussion, de réflexions, entre la mairie et les habitants.

Des habitants inquiets de la situation.

La plupart des gens présents étaient des habitants du quartier. Certains vivent ici depuis des années et sont désespérés. "C'est de pire en pire", avoue Bernadette, habitante de Planoise depuis 40 ans. Pour autant, elle pense que le problème vient d'une société qui va mal notamment à cause du chômage, de l'argent est roi, mais aussi du manque d'éducation.

TEMOIGNAGE - Bernadette pense que le problème vient de la société et qu'il n'est pas qu'à Planoise. Copier

D'autres habitants disent clairement avoir peur. "Je n'ai pas envie qu'un de mes gamins se prennent une balle perdue", lâche Alexandra, habitante du quartier depuis 1971. Elle se plaint aussi de l'abandon du quartier par les pouvoirs publics. "Avant pour les enfants, il y avait les maisons pour tous qui étaient gratuites. Maintenant il n'y a plus rien, et même le sport coûte cher."

Évidemment, certains sont choqués. Mamilli a vu la scène du crime et depuis elle a peur de sortir de chez elle. "Je ne laisse plus mes enfants sortir tout seul. On se dit que ça peut arriver à tout le monde", déclare-t-elle, émue. Mais elle a quand même tenu à venir à ce rassemblement pour soutenir la famille du jeune garçon.