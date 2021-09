Estelle retrouve Didier Deschamps 20 ans après leur première rencontre !

Ces deux photos d'Estelle et Didier Deschamps ont 20 ans d'écart

Julien De Jong de France bleu Gironde était sur la pelouse du Stade Chaban Delmas de Bordeaux lorsqu’il rencontre dans les tribunes Estelle et Lorenzo. Estelle raconte alors qu’il y a 20 ans, âgée de huit ans, elle est partie de Gironde avec ses parents pour passer quelques jours de vacances sur la Côte d’Azur. Son papa, fan de football, apprend que les joueurs de l’AS Monaco sont à l’entraînement dans un lieu proche de leurs vacances, peut-être le centre de la Turbie. A cette occasion, le papa d’Estelle réussit à faire une photo de ses deux filles avec l’entraineur de l’équipe de la principauté : Didier Deschamps. Au fil du temps, cette photo sera religieusement conservée dans la famille pour ressortir des cartons à l’occasion du match des légendes où le sélectionneur des bleus est annoncé. Toujours en Gironde, Estelle fait le déplacement au stade pour tenter l’impossible : une nouvelle photo avec Didier Deschamps 20 ans plus tard. Et la jeune femme a réussi son pari comme elle l’a raconté en direct France Bleu Gironde

J'étais au bord de la tribune près de la sécurité et j'ai crié Didier, après je lui ai montré mon téléphone en lui disant "Didier il y a 20 ans nous avons fait une photo ensemble, est-ce qu'on peut en refaire une aujourd'hui". Il a regardé la photo et s'est exclamé. C'est un super souvenir du coup, si jamais il tombe sur cette interview, je lui donne rendez-vous à nouveau dans 20 ans.

Une très belle histoire en marge de cette rencontre placée sous le signe de la générosité et de la disponibilité de ces grands champions ; et le sourire et la gentillesse dont a fait preuve Didier Deschamps est à l’image de toutes les émotions de cette soirée consacrée à l’association de Pascal Olmeta "Un sourire un espoir pour la vie".