Esvres-sur-Indre, France

Les gendarmes ont mis la main sur les auteurs d'un cambriolage survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans une école d'Esvres-sur-Indre. Il s'agit de 4 mineurs de 15 ans, qui se connaissent et qui ont tous été interpellés et auditionnés cette semaine.

Un acte gratuit

Ils ont reconnu les faits, en l'occurrence reconnu avoir pénétré dans cette école dans la nuit de dimanche à lundi. Ils y ont volé 18 ordinateurs portable et d'autres matériels audio. Un acte qui semble totalement gratuit, puisqu'ils se sont ensuite débarrassés de leur butin en le jetant dans la nature. Ce sont les gendarmes qui l'ont retrouvé. Tout le matériel est donc aujourd'hui inutilisable. Comme ils ont 15 ans, c'est maintenant le parquet des mineurs qui va reprendre cette affaire. Un juge pour enfants pourrait être saisi et les mineurs mis en examen pour vol avec effraction et destruction de matériel scolaire. Une enquête sociale pourrait aussi être menée.