Et certains pensent encore semer la nouvelle Renault Alpine des gendarmes du Gard...

La Renault Alpine des gendarmes du Gard a été officiellement présentée la semaine dernière. Évidemment, ils ne se sont pas fait prier pour la mettre illico presto en service. Et, bis repetita, les chauffards ont encore sévi sur les routes du département, mais désormais, plus que jamais, ils n'échappent plus à la vigilance du nouvel outil des gendarmes. Dans la nuit de samedi à dimanche, le peloton autoroute de Gallargues a sorti pour la première fois sa nouvelle Alpine pour un contrôle vitesse sur l'autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier.

Un chauffard a été rattrapé après un excès de vitesse de plus de 50 km/h (201 km/h sur l'A9) en conduisant sous stupéfiants, un autre à 185 km/h, et un troisième automobiliste contrôlé non seulement en excès de vitesse de plus de 20 km/h mais aussi sous stupéfiants et en possession de huit grammes de résine de cannabis.

Un autre chauffard a cumulé : il a été pris en excès de vitesse supérieur à 50km/h (179 km/h - il était sous permis probatoire) + conduite avec un permis suspendu + conduite en ayant fait usage de stupéfiants (cocaïne et cannabis) + alcoolémie délictuelle. "Oui, tout ça pour le même conducteur..." précisent les gendarmes.