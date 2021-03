Le père écope de 20 ans de prison pour avoir voulu commanditer l'enlèvement et le viol de sa fille de 9 ans. Le Vosgien qui avait répondu à l'annonce et arrêté avant de passer à l'acte est, lui, condamné à 10 ans de prison. Ils ont été condamnés aux peines maximales encourues.

20 et 10 ans de prison pour le père et son complice dans la tentative d'enlèvement et de viol de sa fille

Le père de famille qui a voulu organiser l'enlèvement et le viol de sa fille de neuf ans retournera à la prison de Bordeaux pour 20 ans supplémentaires. Le Vosgien qui devait enlever la petite fille dormira lui aussi en prison pour les 10 prochaines années, dont la moitié avec sureté.

Le père de famille déjà emprisonné pour viol sur mineurs

Le père était emprisonné pour viol sur mineurs, il est récidiviste. Le deuxième homme était lui connu pour détention d'images pédopornographiques.

Ils sont tous les deux reconnus coupables de "participation à une association de malfaiteurs" et "détention ainsi que diffusion d'images pédopornographiques". Le tribunal a déchu le père de ses droits parentaux. Les deux hommes ont interdiction d'entrer en contact avec la victime et sa mère. Ils n'ont plus le droit non plus d'entrer en contact avec des mineurs.

Une annonce pour l'enlèvement et le viol de sa fille

En novembre 2018 un Vosgien est arrêté à la gare de Bordeaux. Il est suspecté d'être sur le point d'enlever une enfant de neuf ans. Dans son sac, tout ce qu'il faut pour passer à l'acte : deux paires de menottes, des gants, du ruban adhésif, et des câbles en plastique.

Un enquêteur spécialisé a pu infiltrer ses conversations sur le darknet, le réseau caché d'internet, avec un homme emprisonné à Bédenac, au sud de la Charente-Maritime. Ce dernier n'est autre que le père de la victime. Il a posté une annonce sur le darknet pour organiser l'enlèvement et le viol de sa fille.