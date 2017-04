Et si l'aire d'autoroute de Montélimar était rebaptisée "Aire du Nougat de Montélimar" ?

Le maire de Montélimar, en concertation avec les nougatiers, a fait une demande pour rebaptiser "Aire du Nougat de Montélimar", l'aire d'autoroute entre les sorties sud et nord sur l'A7. La procédure risque d'être longue mais pourrait bien aboutir.

L'aire de Montélimar va-t-elle s'appeler "Aire du Nougat de Montélimar" ? En tout cas, le maire de la ville, Franck Reynier, a demandé à rebaptiser cette aire d'autoroute entre les sorties nord et sud de Montélimar sur l'A7. En concertation avec les nougatiers montiliens, il a envoyé un courrier en ce sens au ministères de l'Agriculture et de l'Environnement.

Une longue procédure

"Les changements de noms des aires d'autoroute sont exceptionnels" fait savoir la société d'autoroute Vinci. Cependant, cette procédure est tout à fait possible. Elle a d'ailleurs été menée à terme dans d'autres régions de France. Récemment, près de Sète dans l'Hérault, l'aire de Loupian sur l'A9 a été rebaptisée "Aire de repos Georges Brassens". De la même manière, l'aire des Landes sur l'A 62, près de Bordeaux, a été renommée "Aire des Terres De Graves".

Cette procédure est donc possible mais elle est longue. "Il faut compter au moins plusieurs mois" explique-t-on au service communication de Vinci. Pour l'Aire des Terres de Graves, où il y a avait plusieurs demandes, le changement nom a pris près de deux ans.

"Il faut compter au moins plusieurs mois"

C'est la direction générale des transports, dépendant du ministère de l'Environnement, qui tranche dans cette procédure et qui valide ou non le changement de nom, après avoir organisé plusieurs réunions avec les acteurs locaux (élus, nougatiers, professionnels du tourisme..), le Préfet et la société d'autoroute Vinci.

Un coup de pouce pour les nougatiers

Le but de changement de nom de l'aire de Montélimar est 'd'assurer la promotion et la valorisation du Nougat de Montélimar et contribuera à son rayonnement notamment dans le cadre de l'obtention de l'IGP Nougat de Montélimar" explique la mairie de Montélimar. Le syndicat des nougatiers de Montélimar a déposé fin décembre dernier, un dossier auprès de l'INAO pour la labellisation en Indication Géographique Protégée.

Ce nouveau nom "Aire du Nougat de Montélimar" permettrait donc de donner un coup de pouce aux nougatiers montiliens afin de toucher un public encore plus large, notamment des clients plus jeunes qui connaîtraient moins le Nougat de Montélimar.

Cette aire de Montélimar est la plus grande d'Europe. Elle fait 35 hectares, répartis sur les deux côtés de l'A7 entre l'aire de Montélimar Est et l'aire de Montélimar Ouest. 200 tonnes de nougat y sont vendus chaque année, près de la moitié pendant l'été.