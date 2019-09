Et si le Tour de France 2020 passait par l'Indre et le Cher ?

Indre, France

Le parcours du Tour de France 2020 sera dévoilé à Paris le 15 octobre prochain. Une seule certitude : le départ sera donné à Nice et l'arrivée sera inévitablement à Paris, sur les Champs-Élysées. Par où passera le peloton pendant les trois semaines de course ? On ne le sait pas. Néanmoins, plusieurs tendances se dégagent. Et on parle de plus en plus souvent d'un passage du Tour de France dans le Berry. "Le Cher a en effet été cité. On a cette information qui circule", confirme François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire.

"Ça n'est pas encore stabilisé, Christian Prudhomme [président d'ASO, organisateur du Tour de France] n'a pas encore arrêté l'itinéraire exact de l'édition 2020. On y croit très fort et donc, si la décision est prise, conformément à nos engagements, la Région participera financièrement", ajoute-t-il au micro de France Bleu Berry.

Des réservations d'hôtels autour de Saint-Amand-Montrond

Plusieurs sources nous font état d'un possible passage du Tour de France dans le Berry autour des 7, 8 et 9 juillet. À Saint-Amand-Montrond, plusieurs hôtels confirment qu'ils ont déjà des réservations et invitent les personnes intéressées à réserver des chambres rapidement. L'un des établissements dit même que c'est une équipe du Tour de France qui sera dans son hôtel. Saint-Amand-Montrond pourrait accueillir le départ d'une étape.

Et le peloton du Tour de France pourrait arriver à Châteauroux. Des reconnaissances ont été effectuées par les organisateurs de la Grande Boucle. Mais du côté des hôteliers, il n'y a pas d'activité particulière et pas de réservations très en avance.

Un passage du Tour de France, ça serait en tout cas un sacré coup de pub pour le Berry. Et ça ne serait pas illogique, après la fantastique épopée de Julian Alaphilippe cet été. Deux victoires d'étapes, 14 jours avec le maillot jaune. Le Saint Amandois a marqué les esprits, il est devenu le chouchou du public français. Revenir sur ses terres serait un beau clin d’œil.