Et si vous investissiez dans le vignoble gardois ? C'est ce que propose le projet "Vignobles associés". Pour un ticket d'entrée à partir de 1.000 euros, vous pouvez devenir propriétaire d'une partie de parcelle qui permettra ensuite, à terme, à un jeune viticulteur de s'installer. "Plus de la moitié des vignerons gardois ont plus de 55 ans et il est capital d'assurer le renouvellement des générations de viticulteurs" souligne Denis Verdier, président des vins IGP (Indication géographique protégée) du Gard.

Les souscripteurs bénéficient d'une réduction fiscale de 25% du montant investi, reçoivent des cadeaux en vins et sont invités à découvrir les grandes étapes de la fabrication du vin. L'objectif est triple : permettre à des jeunes vignerons de s'installer, développer l'économie locale, mais aussi préserver le patrimoine foncier consacré à la viticulture. Un projet à la fois économique, humain et convivial. Tous les renseignements sont disponibles sur le site www.vignobles-associes.fr ou par téléphone au 06.40.10.06.61.