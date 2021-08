Et si vous profitiez du 15 août pour visiter l'église Saint-Pierre de Tonnerre ?

Ce dimanche 15 août les catholiques célèbrent l'assomption de Marie. Outre les messes, les églises du départements vont connaître un afflux de visiteurs. Ce sera peut-être votre cas ? Alors pourquoi ne pas visiter Saint-Pierre à Tonnerre ? En juillet, 1985 personnes sont venues la voir, un record selon l'association qui la réhabilite. En ce mois d'août une centaine de personnes s'y rendent chaque jour. Il faut dire que l'église, juchée sur un promontoire, domine la ville mais surtout regorge d'histoires. C'est un témoignage du temps qui passe et les membres de l'Association pour le Rayonnement de l'église Saint-Pierre se feront un plaisir de vous faire remonter le temps !

Pourquoi l'église St Pierre attire les visiteurs ? Daniel Luque , président de l'association pour le rayonnement de l'église St Pierre Copier

Un témoin du temps qui passe

Saint-Pierre est à elle seule un témoignage du temps qui passe, du savoir-faire architectural et tout simplement de l'histoire de la ville de Tonnerre. Construire au XIème siècle elle est détruite et reconstruite une première fois au XIIIème siècle pour permettre de créer des fortifications pour protéger les nouveaux quartiers de la ville. Par la suite, elle fut victime de deux incendies en 1414 et 1556. Seule la partie Est, notamment le chœur en sortirent intacts. Le reste fut reconstruit au XVIème et XVIIème siècle.

Saint-Pierre mêle les différents styles architecturaux de l'époque médiévale à l'époque contemporaine. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ses mésaventures nous permettent aujourd'hui d'avoir un résumé de l'histoire de l'architecture française. En effet, le chœur vient tout droit de l'époque médiévale, avec un esprit gothique, du XIIIème siècle. En revanche, lors des travaux de reconstruction, l'église est aussi agrandie. Une partie de son mobilier et les chapelles sont marqué du style Renaissance, tandis que les portails et la façade sont dans le style Classique. Enfin, ouvrez l'œil : l'architecture tout entière de l'édifice symbolise le martyr de Saint-Pierre sur la croix.

Les vitraux, la chaire à prêcher, et l'orgue

L'église Saint-Pierre possède plusieurs trésors.

Il y a tout d'abord sur la chapelle latérale droite deux grisailles. Ce sont des vitraux qui datent de 1541, et qui ont survécu au deuxième incendie de l'église. Ils sont d'autant plus rares que vous pouvez y observer le "jaune d'argent", une technique de coloration réalisée à partir d'ion argent et apparue vers le XVème siècle.

Deux des vitraux de l'église Saint-Pierre sont des grisailles. Ils datent de 1541. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dans la nef de l'église, à votre gauche, vous pouvez découvrir la chaire à prêcher. Construite en 1713 par un artisan de la commune, Jehan Nicolas. La cuve de la chaire représente les quatre évangélistes. Elle a été restaurée l'an passé grâce aux dons récoltés par l'association et le financement de la DRAC, le chantier a coûté environ 20 000 euros TTC.

L'association pour le rayonnement de l'église Saint-Pierre collecte actuellement des fonds pour rénover l'orgue du XVIIème siècle. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Si vous levez la tête, vous ne pourrez pas manquer l'orgue. Il a été construit au début du XVIIème siècle. On peut lire sur l'instrument la date de 1611. On le doit à trois artistes icaunais. Sur les boiseries ils ont représenté les armes du roi mais aussi celles des Clermont-Tonnerre, famille noble emblématique du Tonnerrois. C'est l'un des derniers exemplaires de cette époque encore existants. Malheureusement, il est aujourd'hui inutilisable. Depuis un an l'association a lancé une collecte. Tous les dons sont mis de côté pour financer sa restauration. Il s'agit de remettre à neuf la charpente et le buffet de l'instrument. L'instrument quant à lui sera remplacé. Il avait été profondément remanié au XIXème siècle, de sorte qu'il ne reste que très peu d'éléments d'origine.

Pourquoi les touristes viennent visiter l'église St Pierre de Tonnerre ? Copier

Un tympan emmuré du XI ème siècle

Outre ses trésors, l'église Saint-Pierre possède quelques secrets bien gardés. Vous ne pourrez malheureusement pas les voir, mais un membre de l'association se fera un plaisir de vous les décrire et vous en raconter l'histoire.

Le tympan de style roman était celui de la première église érigée au XIème siècle. Il a été retrouvé, par hasard, au XIXème siècle, emmuré et intact. Il n'est pas exposé au public. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le plus beaux de ses secrets est un tympan de style roman datant de la toute première église, la chapelle érigée au XIème siècle.

Au XIIIème siècle, lorsque l'église a dû être reconstruite et fortifiée, une motte de terre a été érigée à l'arrière, sur la partie Ouest. Cette partie, l'entrée originelle a été emmurée pour servir de défense. On pensait, dès lors, que le tympan avait été détruit, intégré dans le mur de fortification. Que nenni ! Comme un petit miracle, il a été redécouvert au XIXème siècle, lorsque l'orgue a été déplacé. En perçant le mur, les constructeur sont tombés sur le tympan de style roman, intact. Il avait en réalité été précieusement protégé et emmuré.

Parmi les autres petits secrets, on retrouve une trace laissée par le constructeur de l'église, dans l'une des sacristies. Il y a également un étrange monument, visible celui-ci, érigé par les Clermont-Tonnerre en hommage aux "saints de Clermont" au XIXème siècle. Il s'agit d'un reliquaire où sont présentes une partie des reliques des membres de la famille.

L'Eglise se visite tous les jours de 14h à 18h . Sans pass sanitaire et l'entrée est gratuite. Le site de l'association pour le rayonnement de l'église Saint-Pierre de Tonnerre