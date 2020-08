Et si Xavier Dupont de Ligonnès était passé par Lunel, dans l'Hérault ?

Le magasine Society publie ce jeudi une longue enquête sur la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès soupçonné d'avoir tué sa femme et ses enfants avant de disparaître en 2011. On découvre les liens étranges qu'il entretenait avec son ami Michel Rétif à Lunel, un homme aujourd'hui décédé.

L'ami lunellois de Xavier Dupont de Ligonnès a t-il joué un rôle dans sa disparition ? Le magasine bi-mensuel Society sort cette semaine une grande enquête sur cet homme soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants en 2011 à Nantes. Une enquête qui retrace notamment les amitiés du père de famille. Des amitiés très équivoques.

On apprend ainsi que Michel Rétif, un habitant de Lunel a été entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et même soupçonné d'avoir couvert la fuite de Xavier Dupont de Ligonnès.

Dupont de Ligonnès propose à son épouse et son meilleur ami une relation à trois

Michel Rétif est un ami de Xavier Dupont de Ligonnès, un ami intime. Mais cette amitié de longue date avait pris une autre tournure. L'épouse, Agnès de Ligonnès, et Michel Rétif entretenaient une relation épistolaire très équivoque. En le découvrant, le mari propose à son épouse et son meilleur ami une relation à trois. Ils passent ainsi deux jours et deux nuits tous les trois dans un hôtel de Nantes, puis en Bourgogne et même au domicile familial, des vidéos en témoignent.

Cela, Michel Rétif ne le raconte pas aux enquêteurs lors des premières auditions. Il ne leur dit pas non plus qu'il a réussi à joindre Xavier Dupont de Ligonnès au téléphone après sa fuite avant la découverte des corps, il est le seul à avoir pu le joindre, tous les autres tombaient directement sur la messagerie. De Ligonnès n'a rallumé son portable que pour cet appel, comme si les deux hommes avaient pris rendez-vous.

Ce qui intrigue aussi beaucoup les enquêteurs, c'est ce déplacement professionnel de Michel Rétif dans le Var (il est alors commercial), là où justement s'arrête le parcours du père de famille, au même endroit au même moment.

Michel Rétif soupçonné d'avoir couvert la fuite du père de famille ? Les enquêteurs n'ont aucune preuve formelle et aucun aveu. Dans leur enquête, les journalistes du magasine Society ont rencontré la dernière compagne de Michel Rétif. Ils dressent le portait d'un homme brisé par cette histoire qui sombre dans l'alcool, il refuse de soigner un cancer avant de se suicider en mars 2018 chez lui à Lunel.