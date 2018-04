Bayonne, France

ETA va bel et bien se dissoudre après 60 ans d'une lutte sanglante. Selon le quotidien de centre-droit El Mundo, dont les sources proviennent en général des forces de l'ordre espagnoles, Euskadi Ta Askatasuna («Pays basque et liberté») prépare une réunion qui aurait lieu le jeudi 3 mai en début d'après-midi à la Fondation Henry Dunant à Genève, en pays neutre.

Sous l'égide de la Suisse et la Norvège

L'organisation séparatise basque tournerait à cette occasion une vidéo où 3 de ses membres, probablement cagoulés, seront filmés en train de signer un document posant les fondements de sa dissolution. Cette vidéo serait, toujours selon les informations d'El Mundo, la fin d'un film plus large tourné par ETA. L'évènement serait parallèlement diffusé sur la BBC, la télévision publique britannique.

Les gouvernements suisses et norvégiens auraient par ailleurs donné leur accord pour envoyer une délégation à Genève afin d'acter et authentifier la dissolution de l'organisation indépendantiste, 59 ans après sa création (31 juillet 1959) et 829 victimes attribuées.

A la veille d'une réunion internationale au Pays basque français

Cet évènement est attendu depuis l'annonce d'un cessez le feu définitif et unilatéral de la part d'ETA en 2011 puis la remise d'un important stock d'armes le 8 avril 2011 à Bayonne, au pays basque nord.

La dissolution formelle interviendrait à la veille d'une rencontre internationale sur la question, le vendredi 4 mai, à la villa Arnaga à Cambo-les-Bains, au sud de Bayonne, elle-même présentée ce lundi 23 avril lors d'une conférence de presse par le Groupe International de Contact, des élus du pays basque nord et Bake Bidea, mouvement pour la Paix, qui accompagnent le processus.