ETA : Frédéric "Xistor" Aramburu obtient une détention à domicile

Après 30 années passées derrière les barreaux, Frédéric "Xistor" Aramburu va sortir de prison. La chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris l'autorise à poursuivre sa détention à domicile, sous surveillance électronique, à partir du 24 novembre prochain et pour 18 mois. Viendra ensuite la libération conditionnelle, sous contrôle judiciaire. Une décision qui valide celle prise par le tribunal d'application des peines mais à laquelle le Parquet national antiterroriste s'était opposé.

"Je suis sur un nuage" réagit Joana, sa fille. "Après 30 ans d'attente, j'ai du mal à réaliser. On va enfin pouvoir passer Noël en famille, tous ensemble, avec lui."

Bake Bidea et les Artisans de la Paix, qui réclamaient cette décision de longue date, saluent la mesure. "C'est une première étape et même une victoire" estime Anaïs Funosa, la présidente de Bake Bidea (mouvement civil en faveur du processus de paix). "On ne peut pas dire qu'il y ait un changement de jurisprudence, mais il y a un changement de braquet. C'est un engagement sans faille de la société civile qui amène et qui amènera le réel déblocage de ce processus de paix."

Frédéric "Xistor" Aramburu, arrêté en 1990, a été condamné à la perpétuité en 1997 pour avoir participé au "commando itinérant d'ETA", un groupe de séparatistes basques français, reconnus responsables d'une vingtaine d'attentats commis en Espagne dans les années 80.