ETA : les "artisans de la paix" arrêtés à Louhossoa renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris

L'ordonnance de renvoi devant la chambre correctionnelle de Paris est tombée ce mercredi 27 septembre. Jean-Noël Etcheverry, 59 ans, et Béatrice Molle-Haran, 67 ans**, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de la capitale.** L'audience aura lieu les 14 et 15 novembre 2023 . Un non-lieu a été prononcé, en revanche, pour Michel Berhocoirigoin, décédé le 8 mai 2021, et pour Michel Bergouignan, mort le 3 mai 2017 . Les poursuites ont été abandonnées pour le vidéaste Stéphane Etchegaray. Les cinq personnes avaient été arrêtées le 16 décembre 2016 dans une maison de la commune de Louhossoa appartenant à Béatrice Molle-Haran. Trois d'entre eux étaient en train de "neutraliser" des armes appartenant à l'organisation terroriste basque ETA, dans le cadre de la dissolution du mouvement séparatiste.

ⓘ Publicité

L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Les autorités affirmant avoir arrêté des terroristes, les autres expliquant qu'au contraire, ils étaient en train de participer au désarmement d'ETA en rendant inutilisable une partie du stock de l'organisation séparatiste basque. Dès leur arrestation, leurs soutiens les ont appelés "artisans de la paix", pour soutenir leur défense, et ont organisé une association portant le même nom : "artisans de la paix". L'instruction s'est éternisée pendant sept ans pour "accoucher d'une souris" selon Me Jean-Michel Baloup, avocat de Béatrice Molle-Haran. Les deux prévenus vont devoir répondre de : "transport et détention d'armes et de munitions et de produits explosifs".

Un malentendu

C'est sous la direction du Parquet National Anti terroriste, qu'une perquisition est réalisée au domicile de Béatrice Molle-Haran à Louhossoa dans la soirée du 16 décembre 2016. Un grand nombre d'armes de poing, pistolets, mitrailleurs, fusils d'assaut, munitions, explosifs et détonateurs étaient saisis. En garde à vue, les protagonistes justifiaient leur présence par leur volonté de s'impliquer dans le processus de paix au Pays basque en tentant de détruire une partie de l'arsenal d'ETA, dont ils condamnaient les actions violentes. Lors de son arrestation, Jean-Noel Etcheverry était revêtu d'une combinaison blanche, d'une charlotte et de sur-chaussures. Pour l'avocat de la défense, "cette affaire est un malentendu qui sera démontré lors de l'audience judiciaire".

15% de l'arsenal total d'ETA

Dans l'une des pièces de l'habitation, l'arsenal était mis au jour. Vingt-six armes de poing, dont 6 revolvers et 20 pistolets. Douze pistolets-mitrailleurs, dont 8 "Uzi" et ' "Mat49". Huit fusils d'assaut et 17 chargeurs. 3 400 munitions de calibre 7,62 et 9 mm et 38 spécial. Huit malles ont été découvertes. Elles contenaient 2410 détonateurs, de nombreux produits chimiques et d'autres armes. Des correspondances entre ETA et les personnes mises en cause sont également saisies. L'organisation basque expliquant les difficultés qu'elle rencontrait dans le processus de désarmement en renvoyant la responsabilité de l'enlisement des négociations sur les États français et Espagnol.

Selon les estimations, les armes retrouvées correspondent à 15% de l'arsenal total d'ETA. Le 16 avril 2018, ETA annonçait sa dissolution dans une lettre publiée le 2 mai de la même année.