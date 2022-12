Étables-sur-Mer : une pêcheuse à pied sauvé in extremis de la marée montante sur la plage des Godelins

Une pêcheuse à pied de 64 ans a été sauvé in extremis de la marée montante ce dimanche 25 décembre dans l'après-midi sur la plage des Godelins à Étables-sur-Mer dans les Côtes-d'Armor. Avec la marée montante, la riveraine s'est retrouvée coincée et isolée. "Quelques minutes de plus et elle finissait au fond de l'eau", raconte les pompiers.

C'est une patrouille des pompiers en mer, de retour de mission, qui s'est occupé de la sauver. Un hélicoptère de la protection civile a aussi été dépêché sur place. Au total, 19 sapeurs-pompiers sur le coup. La soixantenaire est restée plus de 30 minutes dans une eau à 8 degrés.

Prise en charge par le SMUR de Saint-Brieuc, elle a été admise en urgence relative pour "hypothermie modérée". Les pompiers rappellent à la population "de bien consulter les horaires des marées avant de partir en mer".