Bonifacio, Sartène, Propriano, Calvi. Du sud au nord, plusieurs feux d'origines probablement criminelles se sont déclarés dans la nuit de lundi à mardi. S'il est impossible de les relier à l'heure actuelle, ces faits divers interrogent les parquets d'Ajaccio et Bastia.

Etablissements et entreprises incendiés pendant la nuit : pistes criminelles privilégiées

"On observe en effet une recrudescence, mais il serait prématuré de dire s'il y a des liens ou un effet de mimétisme. Mais on s'interroge", concède Carine Greff. La proximité des ces incendies, tous situés entre minuit et quatre heures du matin, ne laisse pas de marbre le procureur de la République d'Ajaccio.

En Corse-du-Sud, c'est d'abord une société de BTP qui a subi des dégâts, en milieu de nuit à Sartè. Un véhicule de "Gedimat Mocchi" a été incendié. Le sinistre s'est propagé à l'entreprise, devant laquelle il était garé, touchant une partie du stock et des matériaux. Les flammes ont pu être maîtrisées rapidement, selon le Service d'Incendie et de secours.

Plus marquant, l'incendie de la discothèque "B'52", quai Comparetti, à Bunifaziu. La terrasse est entièrement détruite et le feu s'est propagé aux façades de l'établissement. Juste à côté, le restaurant de l'hôtel "La Caravelle" a également été touché, mais ce dernier "n'a pas brûlé" nous indiquaient les pompiers de Corse-du-Sud ce mardi matin.

Mode opératoire et moyens utilisés à définir

A Prupià aussi, mêmes dégradations au bar "Le Festival", où "une table et deux chaises sur la terrasse" ont été incendiées, précisait le parquet. Aucune revendication n'a été trouvée sur l'ensemble des lieux des incendies, et "leur multiplicité fait que le travail des enquêteurs demande du temps", toujours selon la procureur. Les brigades de recherches des gendarmeries de Purtivechju et de Sartè ont été saisies.

"Nous suivons ces dossiers de façon étroite", assurait enfin Carine Greff. D'autant plus que le bar-discothèque "L'Eden port", à Calvi, a subi le même sort, passées 3h00 du matin. De gros dégâts sont là aussi à déplorer sur la terrasse de l'établissement. Le procureur Arnaud Viornery parle également ce mardi matin de faits "très probablement" d'origine criminelle.

Des rumeurs de tentatives d'incendies sur d'autres établissements de restauration de Corse ont circulé avec insistance, sans qu'aucune d'entre elle n'ait pu être avérée à ce stade.