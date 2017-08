Etat d'urgence : le feu d'artifice du 15 août maintenu à Vichy

Sauf aléas climatiques, le feu d'artifice sera tiré ce mardi soir à Vichy, à l'occasion de la fête du 15 août. Il avait été annulé l'été dernier suite à l'attentat survenu à Nice. Un dispositif a été mis en place dans la discrétion pour sécuriser au mieux ce rendez-vous festif et populaire.

Le traditionnel feu d'artifice du 15 août à Vichy sera normalement tiré à 22h30 face à l'esplanade du lac d'Allier. Pour assurer la sécurité lors du feu d’artifice, un plan de restriction à la circulation et au stationnement a été élaboré en concertation avec les services de l’État. Rendez-vous aussi vers 19h45 pour le Show nautique sur le lac d'Allier. La Ville de Vichy invite donc les spectateurs à :

Éviter de circuler et de stationner aux abords de la Rotonde, en rive droite du Lac d’Allier : certaines rues seront interdites ou mises en impasse (dès 13h30) et des places de stationnement seront interdites (dès 8 heures)

Éviter le pont de Bellerive (qui sera fermé entre 21h45 et 23h30) et emprunter le pont de l’Europe pour entrer et sortir de Vichy.

Se garer sur les parkings : Cora (spécialement ouvert à partir de 20h30), du Stade Darragon, du Parc Omnisports (en rive gauche)

Le stationnement de surface est gratuit en centre-ville pour ce 15 août. Des parkings payants sont également ouverts. Si ces informations pratiques font l'objet d'une communication très ouverte, pour le reste, la municipalité et la préfecture de l'Allier ont décidé d'être très discrètes sur le dispositif de sécurité et de surveillance élaboré pour l'occasion. La discrétion étant la "meilleure arme" pour parer à toute mauvaise tentation.

Feu d'artifice aussi à Pont-du-Château

La 15eme fête de la friture organisée par la municipalité et le comité des fêtes de Pont-du-Château aura lieu également ce mardi de 11 heures à 23 heures sur la plage des Palisses. L'occasion de déguster notamment l'incontournable friture d'ablettes. Jeux en bois, structures gonflables, balades en calèche et bal gratuit en plein air, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations.

Une fête qui s'accompagne traditionnellement d'un feu d'artifice tiré à 22h30. Il avait été annulé l'été dernier en raison d'un vent trop fort. Si la météo est clémente, il aura lieu cette année grâce à la mise en place d'un dispositif contraignant, mais obligatoire, sous contrôle préfectoral. Le maire de Pont-du-Château, René Vinzio, détaille les mesures prises pour ce mardi sur les bords de l'Allier.