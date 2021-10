États généraux de la Justice : à Reims, "on estime que 5 mois pour une réflexion d'ampleur, c'est trop court"

Six mois avant la fin de son mandat, Emmanuel Macron a ouvert, ce lundi, les Etats Généraux de la Justice. Cette consultation doit durer cinq mois et est censée déboucher sur des propositions, en février prochain. Le chef de l'Etat souhaite "remettre à plat" le système judiciaire français. Une initiative "saluée" par la déléguée régionale de l'Union syndicale des Magistrats auprès de la Cour d'appel de Reims, Rachel Beck, qui émet néanmoins de nombreuses réserves.

"Cette réforme, on trouve qu'elle arrive un peu tardivement. Elle intervient en fin de quinquennat, en période pré-électorale, avec un risque de populisme et de surenchère électoraliste", estime Rachel Beck. Elle estime par ailleurs que ces États généraux se tiennent sur un délai trop bref.

On estime que cinq mois, pour une réflexion d'ampleur et de profondeur, c'est trop court. - Rachel Beck

La déléguée régionale de l'USM espère que cette consultation aboutira à une hausse des moyens "financiers et humains".

Combler les postes de juges vacants

Emmanuel Macron a tenu à rappeler, ce lundi, que depuis le début de son quinquennat, le budget alloué à la Justice a augmenté de 30%. Mais ce n'est pas suffisant, pour Rachel Beck. "Certes, il y a eu des augmentations du budget de la justice, mais ce budget va essentiellement à l'administration pénitentiaire. Et seulement 3,5% arrivent pour les tribunaux. Or, sans personnel de greffe et de magistrats, on ne peut pas tenir les audiences et rendre les décisions dans les délais", déplore-t-elle.

Elle assure que, rien qu'à Châlons-en-Champagne, "deux postes de juges sont vacants depuis le mois de septembre 2021", ce qui explique, selon elle, en partie la "lenteur" de la justice, dénoncée par le chef de l'Etat. Et cette lenteur créé parfois un fossé entre les Français et la justice, confie la déléguée régionale de l'USM.

"On fait notre maximum, mais la justice, c'est des affaires d'êtres humains"

"On peut comprendre que, pour les citoyens qui doivent attendre un an ou deux pour passer devant un juge, c'est compliqué, admet Rachel Beck, mais il faut savoir que les magistrats et le personnel du greffe en ont conscience."

On fait notre maximum pour réduire les délais d'attente. Parfois on rajoute des dossiers à une audience qui est déjà chargée, ce qui entraine des audiences nocturnes. - Rachel Beck

Vers la fin du mois d'août dernier, début septembre, à Châlons-en-Champagne, deux audiences correctionnelles se sont terminées à minuit, raconte Rachel Beck. "Donc on fait notre maximum, mais la justice, c'est des affaires d'êtres humains. Donc il faut aussi que la justice ait le temps d'écouter les gens. On ne peut pas raisonner qu'en termes de stock et de statistiques", regrette-t-elle. Elle tient également à ajouter que "les magistrats ont à cœur de rendre des décisions de qualité."