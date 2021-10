La justice doit garder son coeur de métier estime la déléguée normande de l'USM

Parlons justice ! Emmanuel Macron lance ce lundi à Poitiers les Etats généraux de la justice pour mettre à plat durant 5 mois ce qui doit être revu et redonner confiance dans l'institution.

Juges, procureurs, avocats, et des citoyens volontaires, tout ce monde

Invitée de France Bleu Normandie la déléguée régionale de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, en Normandie Géraldine Bordagi estime "positif de poser le débat, d'avoir une réflexion au fond sur notre société. Quel poids et quels moyens on donne à la justice pour qu'elle puisse rester non pas un élément technocratique, mais justement qu'elle puisse garder son coeur de métier qui est d'appliquer la loi avec humanité ? "

Sur les moyens Géraldine Bordagi estime que "le budget de la justice, c'est indéniable, a augmenté. Il a augmenté sur des formes qui sont nouvelles. Il y a eu un poids de l'évolution budgétaire qui réside sur le numérique, avec des inadaptations parfois dues aux moyens et aux ambitions annoncées. Mais il ne faut pas oublier que l'augmentation du budget de la justice, pour la partie judiciaire essentiellement, est de 3,4% par opposition aux 8% par an annoncés".

Face aux accusations de lenteur de la justice la magistrate répond qu'il "ne faut pas oublier que ce sont les parties qui sont aussi acteurs. La justice a aussi pour paramètre qui est de respecter le contradictoire, c'est à dire que chacune des parties puisse avoir le temps et les moyens pour pouvoir faire valoir ses arguments en défense ou ses demandes. Donc, il est parfois des temps imposés" conclue Géraldine Bordagi.