États généraux de la Justice : Emmanuel Macron est arrivé à Poitiers

Emmanuel Macron est arrivé ce lundi à la mi-journée au Palais des congrès de Poitiers pour ouvrir les États généraux de la Justice, accompagné du garde des sceaux Éric Dupond-Moretti. Après un déjeuner avec le comité des États Généraux de la Justice, il y aura un temps d'échanges et de débats avec des usagers de la justice, avant que le président de la République ne prononce un discours en présence de citoyens, d’étudiants en droit, d’élus, de professionnels de la justice de toute la France (juges, procureurs, greffiers, avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires, surveillants pénitentiaire, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse etc.) et des forces de sécurité intérieure.

Les syndicats sceptiques

Le but de ces États généraux est, selon l'Elysée, de "dresser un état de la situation de la Justice dans notre pays et de formuler des propositions concrètes pour mettre la Justice au centre du débat démocratique." Une "remise à plat" du système. Réclamés début juin par deux hauts magistrats, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, et François Molins, le procureur général de la Cour de cassation, inquiets des "mises en cause systématiques de la justice", ces États généraux avaient été annoncés en juin par Emmanuel Macron.

Ces quatre mois de débat et d'échanges sont accueillis avec scepticisme du côté des syndicats de magistrats, qui pointent particulièrement le manque de moyens et soulignent le calendrier choisi, à six mois de l'élection présidentielle. Ces États généraux interviennent alors que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été mis en examen mi-juillet pour prise illégale d'intérêts, soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Le ministre de la Justice a depuis annoncé vouloir faire annuler sa mise en examen.