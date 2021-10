États généraux de la Justice : "On est à l'époque des dinosaures", déplore le Syndicat des greffes de France

"Aujourd'hui, notre métier consiste à pallier des postes vacants. Au tribunal de Niort, il y a huit postes qui sont vacants, et il y a aujourd'hui cinq greffiers placés qui sont affectés", déplore Sophie Grimault, secrétaire générale adjointe du Syndicat des greffes de France et déléguée de la cour d'appel de Poitiers, invitée lundi 18 octobre sur France Bleu Poitou. Le président de la République se rend à Poitiers pour lancer les États généraux de la Justice, demandés par plusieurs haut magistrats au début de l'été. Au terme de deux mois de consultations et débats avec des professionnels de la justice, mais aussi des élus et des étudiants, une commission indépendante réfléchira à des solutions pour améliorer l'institution judiciaire, qui seront présentées en février.

On pallie les absences, puisqu'aujourd'hui énormément de collègues sont en burn-out. - Sophie Grimault, secrétaire générale adjointe du Syndicat des greffes de France

Ces postes manquants ont été "palliés avec les sucres rapides, à savoir les contractuels", indique Sophie Grimault. "Nous ne voulons pas des contractuels, nous voulons des emplois pérennes. Il faut rappeler que les greffiers ont une formation de 18 mois après un Bac+2. Ça fait quand même une formation de plus de trois ans", continue-t-elle. "Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les juridictions, plus personne ne s'y retrouve. On ne sait plus qui fait quoi puisque sur des postes de greffiers vous mettez des contractuels. Donc on mélange les genres et il y a un sentiment d'insatisfaction générale".

Des évolutions de carrière pour les greffiers

La secrétaire générale adjointe dénonce aussi un matériel de plus en plus vétuste mis à disposition des greffiers : "Nous avons des problèmes de logiciels, ils sont totalement obsolètes. Ça plante très souvent, sauf qu'on peut avoir des conséquences extrêmement graves, notamment devant un juge de la détention quand il y a un mandat de dépôt", explique Sophie Grimault. "Nous n'avons pas eu d'ultra-portables pour télétravailler, on est à l'époque des dinosaures en matières de logiciels", s'emporte celle qui est déléguée à la cour d'appel de Poitiers.

Pour ces États généraux de la justice, Sophie Grimault attend aussi que les greffiers aient enfin des évolutions de carrière. "Aujourd'hui, les greffiers n'ont pas d'évolution de carrière sur du juridictionnel, mais uniquement sur des fonctions de directeur de greffe", développe la greffier. "Nous souhaitons donc, pour ce faire, que chaque métier et chaque corps puisse avoir une évolution de carrière et une filière spécifique. Ces propositions-là ne sont pas nouvelles, nous les avons déjà faites. On espère qu'il est encore temps de parler, même si le timing ne nous semble pas le meilleur, avec l'arrivée de l'élection présidentielle. Avant avril, ça va être compliqué de sortir une réforme."