Etats généraux de la Justice : le tribunal de Guéret vous donne la parole

Que pensez-vous de la justice ? Est-elle trop lente, pas assez sévère ou plutôt efficace et rapide ? Le tribunal vous donne la parole à l'occasion des Etats Généraux de la Justice.

Pour vous exprimer, deux dates importantes à retenir : ce lundi 22 novembre dès 8h10 sur France Bleu Creuse, après avoir répondu à nos questions,le procureur, Bruno Sauvage et le président du tribunal Michaël Humbert, resteront en studio (jusqu'à 8h30) pour vous écouter et répondre à vos questions, en appelant le standard au 05.55.52.37.38. Et puis le vendredi 26 novembre à 18h, le palais de justice vous ouvre ses portes pour discuter ensemble de l'état de la Justice en France. La consultation citoyenne est accessible sur inscription seulement. Soit via l'adresse mail sec.p.tj-gueret@justice.gouv, soit directement à l'accueil du tribunal.

L'objectif : faire remonter des problématiques et des propositions pour s'améliorer. Vous pouvez donc donner votre ressenti sur l'état de la justice pénale, qui est la thématique choisie parmi sept autres. "C'était le sujet qui concentrait le plus de critique et d'incompréhension, explique le président du tribunal, Michaël Humbert, c'est pour cela que nous aimerions que les creusois viennent exprimer leurs sentiments vis-à-vis du fonctionnement de cette justice et des problèmes qu'ils identifient'". Le président du tribunal insiste sur le fait que tous les creusois ont la parole.