États-Unis : 253 fusillades recensées depuis le début de l'année 2019

Selon l'ONG Gun Violence Archive, 253 fusillades ont eu lieu depuis le début de l'année aux États-Unis. Ces dernières 24 heures, deux tueries ont entraîné la mort de 29 personnes à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l'Ohio.

Un chiffre terrible : 253 fusillades de masse ont été commises depuis le début de l'année 2019 aux États-Unis, selon l'ONG Gun Violence Archive. Elle comptabilise les fusillades ayant fait au moins quatre victimes, blessées ou tuées.

La carte des fusillades aux États-Unis en 2019. - Gun Violence Archive

Ce week-end, deux tueries ont frappé le pays. Samedi, un homme a ouvert le feu dans un centre commercial à El Paso, au Texas, faisant 20 morts et 26 blessés. La police soupçonne un crime raciste, le principal suspect, un jeune homme blanc de 21 ans, a laissé un document où il dénonce "une invasion hispanique du Texas".

La peine de mort est requise contre cet homme, a annoncé ce dimanche soir le procureur d'El Paso. Les autorités qualifient l'attaque "d'acte de terrorisme intérieur".

Et dans la nuit de samedi à dimanche, c'est la ville de Dayton, dans l'Ohio, qui a été frappée. Un tireur a tué neuf personnes, en blessant 27 autres, avant d'être abattu par des policiers. Les motivations de l'assaillant, qui ne serait toujours pas identifié, sont encore très floues.

La question du port d'armes

Encore une fois, ces tueries posent la question du port d'armes aux États-Unis. Des voix se sont élevées pour une meilleure régulation du marché des armes à feu dans le pays.

Le favori de la course au primaire démocrate, Joe Biden, a notamment tweeté : "Combien de vies doivent être interrompues ? Combien de communautés doivent être déchirées? Il est plus que temps d'agir et de mettre fin à notre épidémie de violence armée". Les Républicains pointent eux du doigt la santé mentale des tireurs.

Un autre candidat à la primaire démocrate, Beto O'Rourke, a lui accusé Donald Trump d'encourager le racisme : "Nous assistons à une augmentation des crimes haineux chaque année depuis trois ans, sous une administration dont le président traite les Mexicains de violeurs et de criminels".

De son côté, Donald Trump a dénoncé un "acte de lâcheté" concernant la tuerie d'El Paso : "Melania et moi-même adressons nos sincères pensées et nos prières au grand peuple du Texas" sans répondre aux critiques. Les drapeaux américains sont mis en berne en mémoire des victimes.