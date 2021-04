États-Unis : le policier Derek Chauvin déclaré coupable du meurtre de George Floyd

Le jury a déclaré le policier Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd, afro-américain tué en pleine rue lors de son interpellation par des agents pour une infraction mineure le 25 mai 2020. Les 12 jurés qui délibéraient depuis lundi à Minneapolis ont déclaré Derek Chauvin coupable des trois chefs d'accusation pour lesquels il comparaissait. Le policier, menotté, a été immédiatement écroué.

L'agonie de George Floyd pendant plus de neuf minutes sous le genou de Derek Chauvin, filmée par des passants, a choqué le monde et suscité des manifestations d'une ampleur historique contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis mais aussi à l'étranger.

Un "tournant dans l'Histoire"

L'annonce du verdict a suscité une explosion de joie devant le tribunal. L'avocat de la famille de George Floyd salue un verdict marquant un "tournant dans l'Histoire".

Le président Joe Biden a appelé la famille de George Floyd

Après l'annonce du verdict, le président Joe Biden a appelé la famille de George Floyd. Quelques heures plus tôt, il avait donné son avis, en estimant que les preuves contre Derek Chauvin étaient "accablantes".