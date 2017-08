Etaules : la vente directe à la ferme, pas plus cher qu'au supermarché

Acheter sa viande directement à la ferme, trop cher pour le tout-venant ? Pas si sûr. A 15 min de Dijon, près de Darois, la ferme d'Etaules a ouvert son magasin de vente directe il y a tout juste un mois. Les agneaux et les porcs sont élevés, préparés et vendus sur place.

En arrivant à la ferme d'Etaules, on aperçoit les hangars où sont hébergés les moutons et les cochons, en contrebas de la route. En face de nous, un bâtiment neuf, qui n'a que quelques semaines. C'est le laboratoire-magasin, voulu par Marion Colson, 28 ans, la petite dernière de la famille à avoir rejoint l'exploitation. C'est là que se trouve la boutique et tout l'atelier de découpe et de préparation des carcasses. Pour y entrer, une tenue obligatoire : la charlotte et les chaussures en plastique.

Pareil voir moins cher que l'industriel

"Ici, on fait de l'agneau et du porc sous toutes ses formes : des côtes d'agneau, de la rillette, du fromage de tête, des travers de porc, du saucisson, du jambon... Là je vais finir de découper le cochon, puis mettre les gorges à échauder". Une fois revenus de l'abattoir, les quartiers de viande sont préparés par ses soins pour terminer ensuite sur l'étal de la pièce voisine, le magasin. Et lorsqu'on compare les tarifs, on a de quoi être surpris : c'est pareil, voir moins cher que les grandes marques que l'on trouve au supermarché.

Exemple : à la ferme, la rillette est vendue à 17€ le kilo, contre 20€ le kilo pour une grande marque industrielle bien connue.

"Après, on est plus cher que les produits d'entrée de gamme, c'est sûr. Mais on sera toujours en-dessous des prix de votre boucher, c'est certain", explique Marion Colson. Une raison : l'absence d'intermédiaire. Tout est réalisé à la ferme, sauf l'abattage qui est effectué à Châtillon-sur-Seine (la législation impose aux éleveurs de faire abattre leurs bêtes dans des centres conventionnés ; ils ne peuvent pas le faire eux-même s'ils ne sont pas agrémentés).

Les saucissons devraient être prêts d'ici une semaine. © Radio France - Lisa Guyenne

"On a pas l'impression de manger des bouchées de gras"

L'avantage de cette filière courte, c'est la qualité de la viande. "Les méthodes de transformation sont différentes de la grande distribution. Moi, je mets très peu de gras, donc quand on mange une saucisse, elle a pas diminué de moitié après cuisson, et on a pas l'impression de manger un bout de gras à chaque bouchée. Le but, c'est d'avoir un produit fini de qualité."'

Et cela vient aussi de l'alimentation, produite sur place grâce aux champs que la famille cultive. Les agriculteurs nourrissent de manière quasi-autonome leurs 450 brebis et quelque 60 porcs. "Les agneaux, on leur donne notre propre fourrage. Pareil pour les porcs, et on les complémente en travaillant avec Dijon Céréales, pour qu'ils aient assez de vitamines."

Un bénéfice pour les consommateurs, qui savent ce qu'ils auront réellement dans leur assiette. Mais aussi pour l'exploitation, vieille de sept générations, et confrontée comme tous les autres à la dure crise agricole.

Question de survie.. Et de transparence

"C'est difficile, c'est vrai. La transformation et la vente directe, ç'à été pour nous une manière de se diversifier et d'assurer un revenu différemment."

Pour Marion Colson, c'est aussi une question logistique : "On a très peu de main d'oeuvre - je suis toute seule à la boucherie, ma tante à la compta, mes frères sur l'exploitation. Du coup, le plus facile était de faire venir le consommateur à nous." Mais aussi éthique : "J'avais envie de faire venir les gens chez nous, pour qu'ils puissent voir les animaux, voir comment on travaille, comment on les loge et les nourrit. On voulait être transparent."

Pari gagné ? En tout cas pour l'instant, la ferme semble avoir trouvé sa clientèle. "A voir avec la fin de l'été, et la fin des barbecues. On devra faire moins de merguez et les remplacer par un autre produit !"

Le magasin est ouvert le mercredi, vendredi et samedi.