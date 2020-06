Ce mardi 2 juin, le tribunal de La Rochelle a condamné un ex-compagnon violent à six mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et a interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il aurait pu la tuer si un voisin n'était pas intervenu.

Etaules : un ex-conjoint violent condamné à six mois de prison avec sursis

Le tribunal de La Rochelle a condamné ce mardi 2 juin un trentenaire à six mois de prison avec sursis pour violences par ex-conjoint ayant causé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Il a été reconnu coupable d'avoir frappé et essayé d'étrangler son ex-compagne vendredi 29 mai à Etaules au nord de Royan. Il a aussi écopé d'une mise à l'épreuve de deux ans et d'une interdiction de contacter sa victime.

Le pire a été évité

Vendredi dernier, l’ex-conjoint vient récupérer des meubles chez son ancienne compagne. Les échanges sont tendus, puis la victime d’une trentaine d’années reçoit des coups de poings, aux mains et au visage. L’agresseur essaye même de l’étrangler. Elle est sauvée par l’intervention de son voisin, alors que l’ex-compagnon, lui, s'est enfui.

La jeune femme est prise en charge par la cellule de lutte contre les atteintes aux personnes de Rochefort, la CLAP, qui existe depuis le 11 mai. Elle vient en aide aux victimes de violences conjugales ou familiales. En confiance, la trentenaire se livre sur les violences de son ex-conjoint. La gendarmerie comprend alors que les faits sont graves et se met à la recherche du fuyard.

Arrêté à Saintes

L’agresseur a été arrêté ce samedi 30 mai à Saintes après un travail de surveillance des forces de l’ordre du département. Plusieurs sections de gendarmerie y ont travaillé : la brigade de recherche de Rochefort, l'escadron départemental de sécurité routière, des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Saintes et Rochefort. Il a été interpellé dans le calme vers 19 h. L'homme a avoué les faits en garde à vue et a été jugé pour violences par ex-conjoint.

Briser le silence autour des violences conjugales

La gendarmerie rappelle qu’il faut parler et contacter des secours si vous êtes victimes de violences conjugales, au 17, 39 19 ou par sms au 114. Elle appelle aussi les amis, voisins et la famille à aider à stopper ces violences.