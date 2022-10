Etaules : un molosse tue le petit chien d'une fillette en pleine rue

Enorme frayeur pour une petite fille de 10 ans et sa famille à Etaules (Côte-d'Or), au nord de Dijon. Ce dimanche 23 octobre après midi, un chien de type American Staffordshire s'est enfui de son enclos. Il a attaqué et tué le chihuahua que la petite fille promenait en laisse. Le chien dangereux a été capturé et confié sur réquisition du procureur à la SPA. Les propriétaires du molosse seront convoqués par la justice pour s'assurer qu'ils sont bien en règle. En France, il faut un permis pour détenir ce type de chien.

ⓘ Publicité