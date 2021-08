Eté pluvieux en Creuse : vacances heureuses ou désastreuses ?

A l'étang de la Naute à Champagnat, on a de la place si on s'arrête boire un verre l'après-midi. Ce lieu de plein air, d'habitude très touristique, est bien moins fréquenté que d'habitude à cause de la pluie. "C'est calamiteux, on compte 35% de chiffres d'affaires en moins par rapport à l'été dernier", soupire le gérant Pascal Legrand.

On passe les vacances à faire des jeux de société

Sophie et Daniel sont quand même venus de région parisienne pour prendre l'apéro. "On passe de très bonnes vacances quand même, on fait des barbecues ou des sorties vélo entre deux éclaircies, et sinon on a pris plein de jeux de société (rires)."

Le camping de l'étang de la Naute est également victime de la météo. La gérante a même vu des vacanciers partir plus tôt que prévu parce qu'ils en avaient marre d'être trempés sous leurs tentes. D'autres touristes ont tout simplement annulé leur venue.

Bilan contrasté en Creuse

La saison n'est pas aussi catastrophique ailleurs en Creuse. A Royère-de-Vassivière par exemple, il y a du passage. Les marchés de producteurs attirent les touristes. Claire, l'une des salariées de l'Atelier explique que le restaurant est régulièrement complet. En revanche, il y a moins de vacanciers que l'an dernier. Mais selon elle, c'est surtout parce que l'été 2020 était hors norme, avec une fréquentation exceptionnelle après le premier confinement.

Creuse Tourisme n'a pas encore de chiffres pour juillet. En revanche le mois de juin a été plutôt bon d'après leur étude, surtout pour les gîtes de France.