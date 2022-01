Étienne Mary, étudiant toulousain porté disparu après une soirée alcoolisée, a été déclaré mort

On ne l'apprend que maintenant, mais l'affaire Etienne Mary du nom de cet étudiant toulousain porté disparu après s'être endormi dans un container à ordures à Toulouse en août 2019 est close. La justice n'a constaté aucune infraction. Etienne Mary a été déclaré mort. Il avait 21 ans.

La disparition de l'étudiant de 21 ans a marqué et continue de marquer les esprits tant les faits sont dramatiques. Il y a deux ans et demi dans la nuit du 29 au 30 août 2019 le jeune homme alcoolisé après avoir fait la fête avec des amis s'endort au mauvais endroit. Une caméra de vidéo surveillance le voit entrer dans un container à poubelles sur un trottoir de Toulouse, rue Matabiau et ne pas en ressortir avant le passage du camion des éboueurs parti ensuite vider son contenu à l'incinérateur. La famille est bouleversée, muette, elle ne parlera jamais aux médias.

Pas de poursuites, décès reconnu

C'est la Chambre du Conseil du tribunal de Toulouse qui a reconnu le décès d'Etienne Mary, un an après sa disparition, en août 2020, une audience sans public et pour laquelle la famille, meurtrie, n'a pas voulu faire de publicité.

En l'absence d'infraction la justice avait classé le dossier sans suite, aucune poursuite pénale n'a été engagée. D'après nos informations, il n'y aura pas non plus d'action engagée au civil pour demander réparation.