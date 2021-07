Anti-vaccins et étoile jaune : "de la bêtise et de l'ignorance" dit la petite-fille d'un déporté mayennais

Le port de l’étoile jaune lors des récentes manifestations contre le pass sanitaire suscite l’indignation et la colère. Certains manifestants ont arboré ce symbole de l'oppression nazie, comparant ainsi la situation des non-vaccinés à celle des juifs pendant la seconde guerre mondiale.

à lire aussi Covid-19 : des milliers de personnes manifestent contre le pass sanitaire dans plusieurs villes de France

Le Premier ministre Jean Castex a dit, lors d'une réunion avec les députés de la majorité, qu'il faut être intraitable avec ce type de pratiques. Ce mardi, le parquet de Toulon a ouvert une enquête pour diffamation à l'encontre d'un afficheur varois, qui a représenté à l'aide d'un photomontage Emmanuel Macron en Hitler.

à lire aussi EXCLU - Le parquet de Toulon ouvre une enquête sur une affiche représentant Emmanuel Macron en Hitler

Des dérapages nauséabonds, une insulte à toutes les victimes du régime hitlérien s'indigne Evelyne Blanchard, petite-fille d'un résistant et déporté mayennais, torturé et mort dans un camp en 1944 : "c'est l'histoire de la bêtise et de l'ignorance, la raison s'est envolée, les valeurs morales aussi. Il y a une méconnaissance de la hiérarchie des valeurs. Il y a une volonté de s'accaparer un symbole pour être à son tour une victime et non les victimes des camps étaient dans les camps, ils sont morts et d'autres sont revenus. On a l'impression d'avoir affaire à des enfants gâtés. C'est leur choix de ne pas se faire vacciner mais on ne peut pas comparer ça avec une destruction programmée d'être humains. Et pourquoi l'étoile jaune ? Il y a un fond d'antisémitisme derrière ça, peut-être. C'est délirant, c'est insupportable".

à lire aussi Plus de 110.000 manifestants contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale

Une manifestation anti-pass sanitaire se déroulera samedi 24 juillet à Laval, la première chez nous, à l'initiative du "Collectif Mayenne Défense des Libertés" qui vient d'être créé et qui revendique déjà plusieurs centaines d'adhérents. Les organisateurs du rassemblement précisent que les manifestants, au comportement douteux, ne seront pas les bienvenus.