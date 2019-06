Etoile-sur-Rhône : un jeune de 24 ans se noie dans une retenue d'eau

Étoile-sur-Rhône, France

A-t-il voulu se rafraîchir avec la canicule ? Un homme âgé de 24 ans s'est noyé dans une retenue d'eau à Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme. Ce jeune saisonnier bulgare ne savait pas nager, ses amis avaient tenté de le dissuader de se baigner dans ce petit lac qui longe le Rhône, interdit à la baignade. Ce sont eux qui ont appelé à l'aide vers 18 heures, lorsqu'ils l'ont vu se noyer.

Alerté par les cris, un gendarme de la compagnie de Die, en repos ce jeudi, est allé à leur rencontre. Les jeunes qui ne maîtrisent pas bien le français lui ont fait des signes en direction de l'eau. Il s'est donc immédiatement jeté à l'eau pour lui porter secours, il a dû revenir sur la berge à deux reprise pour reprendre son souffle. Ce n'est qu'après une troisième tentative que le militaire a retrouvé le jeune homme, à quatre mètres de profondeur.

Il a pu ramener le jeune homme inanimé sur la berge pour lui prodiguer les premiers secours, en vain. La victime était en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers et du SMUR qui n'ont rien pu faire non plus.