Etrange silence après un viol dans un Ehpad creusois

Trois semaines après les faits, la rumeur s’est largement répandue à Dun-le-Palestel lorsque la directrice de l’EHPAD prévient la fille de la victime. "Après dix minutes de tergiversations, elle me dit enfin ce qu'il s'est passé. Elle m'annonce qu'un dimanche, une aide-soignante a vu un monsieur avec le pantalon baissé et son sexe dans la bouche de ma mère. _On a attendu trois semaines pour me dire ça, c'est insupportable_. L'ARS me dit qu'on aurait du me prévenir plus rapidement."

Personne n'est prévenu, à commencer par le procureur de la République

L’Agence Régionale de Santé, elle, apprend les faits deux semaines plus tard… par l'intermédiaire d'un syndicat !!! L’autorité apprend aussi que la directrice de l’établissement n’a pas prévenu le procureur de la république, alors que c’est une obligation.

Face aux enquêteurs, la jeune femme explique qu’avant de communiquer, elle a d’abord voulu réunir des éléments médicaux. Pourtant le médecin traitant de la victime, qui vient la visiter quelques jours plus tard, n’est pas non plus mis au courant.

La fille de la victime a compilé de nombreux documents sur le viol de sa mère © Radio France - Fabien Arnet

"On n'a pas régler le problème, on l'a déplacé"

Elément accablant : l’agresseur n’est pas à son coup d’essai. Entre son admission, dans l’unité fermée de l’ehpad fin 2017 et le viol d’avril 2019, il a agressé sexuellement plusieurs résidentes. Une douzaine de faits au total. "C'est une petite aide-soignante qui m'a dit qu'on avait déplacé le problème. Mais on n'a pas réglé le problème. Après le viol de ma mère, le personnel avait consigne de ne rien dire"

Malgré l’accumulation des agressions, la direction n’a pas non prévenu la famille de l’agresseur. Le fils se dit outré par ce silence.

Pour l’instant, une seule plainte a été instruite, celle de la famille de la victime, classée sans suite, l’agresseur étant pénalement irresponsable.

"Il y a des violences, y compris sexuelles, dans d'autres Ehpad creusois" (CGT)

La directrice de l’Ehpad de Dun-le-Palestel n'a pas répondu à nos sollicitations, et l’ARS refuse de communiquer sur une affaire en cours d'instruction, ce qui laisse entendre qu'une enquête administrative a été diligentée.

C'est le syndicat CGT qui est à l'origine de la médiatisation de l'affaire. Son secrétaire départemental Laurent Margueritat assure qu'il y a "des violences dans les Ehpad creusois, notamment sexuelles. On ferme des unités spéciales dans les Ehpad qui permettaient d'isoler des personnes potentiellement dangereuses. Et puis surtout, il n'y a pas assez de monde pour encadrer, il faudrait doubler les effectifs, en particulier des aide-soignantes. Ca fait plus d'un an que les personnels sont mobilisés sur ces questions."