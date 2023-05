Être localisable, se renseigner sur l'itinéraire et la météo : les conseils du PGHM pour la randonnée

Ce lundi le vacancier de 67 ans porté disparu depuis vendredi dans le secteur d'Entremont en Savoie a été retrouvé mort au Pinet . Dimanche, c'est le corps d'un randonneur de 55 ans, parti la veille, qui a été localisé sous le Roc Cornafion dans le Vercors. Enfin mercredi, c'est un coureur de 30 ans qui a été retrouvé sans vie en versant Est du Grand Som en Chartreuse. Dans les trois cas, ils étaient partis seuls et ont succombé après une chute dans une zone escarpée. Pour l'un de ces accidents, au Grand Som, le brouillard et le manque de visibilité ont joué un rôle.

Des massifs escarpés

Ces accidents tragiques amènent les spécialistes du secours en montagne à rappeler quelques conseils de prudence, alors que la saison de randonnée débute vraiment en moyenne montagne, à la faveur de la douceur des températures et des ponts du mois de mai. "Partir seul est un choix personnel, concède Rémi Pelisson, commandant du PGHM de l'Isère. Maintenant, il est recommandé de se rendre détectable : soit avoir prévenu quelqu’un clairement de l’itinéraire qui est envisagé et d’éviter de trop en dévier, soit d'avoir un moyen de se rendre localisable via une application sur son téléphone - il existe des tas de systèmes qui permettent d'être trouvés plus vite en cas d'accident."

Pour prévenir le danger de chute, il convient de "préparer correctement son itinéraire, vérifier la météo puisque la météo change vite en montagne, en particulier à cette période". Car se retrouver dans un nuage, sans aucune visibilité, augmente le risque de se perdre. Et se perdre, dans des massifs aussi escarpés que la Chartreuse ou le Vercors, peut conduire à faire le pas de trop... "Même en restant sur les sentiers, vous avez souvent des sections assez exposées" souligne le commandant. Attention aussi aux névés qui peuvent subsister en moyenne montagne et cacher le balisage des itinéraires.