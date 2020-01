Être ou ne pas être Charlie ? Cinq ans après l'attentat, la jeunesse poitevine se pose la question

Poitiers, France

C'était au matin du 7 janvier 2015. Deux terroristes islamistes décimaient la rédaction de Charlie Hebdo en hurlant "on a vengé le prophète". Charb, Cabu, Wolinski, Maris et les autres tombaient sous les balles pour avoir caricaturé Mahomet.

Le soir même de l'attaque, des rassemblements spontanés ont eu lieu à Poitiers, à Niort, ainsi qu'à travers toute la France pour dénoncer la barbarie et défendre la liberté d'expression. Certains lycéens et étudiants manifestaient alors pour la première fois. Cinq ans après cet attentat, le premier d'une longue série, France Bleu Poitou est allée à la rencontre de jeunes poitevins afin qu'ils témoignent de leurs souvenirs et du sentiment d'être ou de ne pas être Charlie.

"C'est quoi déjà l'histoire ? C'était un attentat non ?

"Il me semble que quand c'est arrivé, on en avait beaucoup parlé au collège." Lycéens aujourd'hui, Mathilde, Aubin, Adora et Maxime avaient 13 ans en moyenne en janvier 2015. "Ça fait petit pour s'en rappeler, moi je ne sais plus ce qui s'est passé", dit l'une. "Il y a eu combien de morts ?", demande son amie.

"Si je me rappelle bien, Charlie Hebdo avait fait une caricature un peu raciste et [les terroristes] l'avaient mal pris"

"Moi, ça m'a marqué, répond son camarade, il y a des terroristes qui sont rentrés dans la salle de Charlie Hebdo et qui ont exécuté tous les journalistes. J'étais un peu jeune à l'époque, je connaissais pas toutes les circonstances mais ça m'a fait mal"

"Ils sont Charlie"

"L'attaque contre Charlie Hebdo a été une offense à la France, ça a traumatisé le pays, moi j'étais Charlie à l'époque et je le suis toujours", affirme Zélit. Idem pour Anthony, 13 ans à l'époque, "on est encore touchés, même si c'était il y a cinq ans, on y pense quand même, il faut le rappeler;"

"Oh oui on est toujours Charlie !"

"Je suis abasourdi de voir des psychopathes qui ont fait ça", confie Joachim, inscrit en IUT. "On a le droit de s'exprimer dans le respect et on ne va pas se priver de penser certaines choses", affirme Romain. "Il y a des minorités qui sont extrémistes et si ces minorités devenaient des majorités, ça serait pas cool, pas ouf", résume un lycéen.

"Je sais que ça a été un affront à la liberté d'expression mais après, je me sens pas plus Charlie que ça, nous on a découvert Charlie avec l'attentat et on ne peut pas s'associer à quelque chose que l'on ne connaît pas."

"Ils ne sont pas Charlie"

"Je suis ni Charlie, ni pas Charlie", avance Alexis, un jeune en service civique. "Des gens meurent tout le temps et ce n'est pas parce qu'ils font parti d'un journal que ça change la donne".

"Je vais pas dire que c'est mérité mais..."

"C'est atroce ce qui s'est passé mais quand on fait de l'humour satirique, il faut forcément s'attendre à des représailles, et ils en ont eues, ose Anthonin. Ils n'ont pas écouté et c'est vrai que c'est horrible pour la liberté d'expression mais [leurs caricatures], je les trouvais pas très drôles, quand il y a de l'acharnement sur une religion, forcément il y a des représailles, alors c'est allé ultra-loin et c'est très mal ce qui s'est passé, mais voilà moi je ne suis pas Charlie."

"Non moi je ne suis pas Charlie"

"La caricature qu'ils avaient faite, c'était pas forcément cool. Dessiner une personne ou un dieu, je trouve pas ça normal. Même si tout le monde est libre de dessiner ce qu'ils veulent, mois je trouve ça pas normal", affirme Dorfel, un étudiant en BTS.

A l'origine de plusieurs rassemblements de jeunes au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, Emilien Guillaud est aujourd'hui un chef d'entreprise installé à Poitiers. Les arguments des "Je ne suis pas Charlie" lui font froid dans le dos. "C'est malheureux, l'histoire se répète. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'éducation nécessaire, c'est l'ignorance qui apporte ce genre de bêtises. Oui il faut continuer à se revendiquer Charlie parce qu'avec le temps, ça prend encore plus de sens."

La place d'Armes à Poitiers le 8 janvier 2015, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo © Maxppp - Patrick Lavaud