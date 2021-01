Étrelles : "C'est inadmissible !" : l'émoi des voisins du retraité tué par son locataire

Maurice est encore sous le choc, quelques jours après le drame. "Je ne comprends toujours pas, comment on peut tuer quelqu'un comme ça alors qu'il vient récupérer son dû... C'est inadmissible !", lance ce voisin de la victime, dans un quartier pavillonnaire d'Étrelles (Ille-et-Vilaine).

Mardi 19 janvier, un retraité étrellais de 65 ans décède de plusieurs coups de couteau après un échange au sujet de loyers impayés avec son locataire dans le quartier du golf à Changé, près de Laval (Mayenne). L'auteur présumé d'un homicide a été ensuite mis en examen et placé en détention provisoire jeudi 21 janvier.

Une information judiciaire a été ouverte. En attendant, l'émotion est vive chez les voisins de la victime. "Il était très gentil, il participait à beaucoup de choses dont le Téléthon et d'autres évènements de la ville... je suis assez ému", glisse Maurice, le regard penaud derrière ses verres de lunette fumés.

Construire pour améliorer les retraites d'agriculteurs

"On se dit que ça peut arriver n'importe où, ça fait vraiment bizarre, explique une voisine, à quelques maisons, plus loin. C'est choquant. Il était connu surtout par son métier sur Étrelles..."

Cette jeune voisine a emménagé dans l'un des pavillons du lotissement construit par la victime, un promoteur immobilier à la retraite. Après avoir travaillé dans les machines agricoles, cela faisait plus de 20 ans qu'il faisait construire, avec son épouse, des maisons à d'anciens agriculteurs pour leur permettre des revenus défiscalisés pour leur retraite.

L'entreprise, basée à 20 kilomètres d'Étrelles, à Chateaubourg, est ensuite reprise par le plus âgé de leurs enfants.

Dans le voisinage, il reste aujourd'hui l'incompréhension autour des circonstances du drame. "Il arrive, réclame, le ton monte et hop on sort un couteau et on le tue... En deux minutes, la personne est partie, toute sa vie avec... Je ne comprends pas, absolument pas", répète Maurice, comme pour trouver des réponses à ses questions.