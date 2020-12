Étrelles : Léo, "très triste" après le vol de son vélo du Téléthon

À Étrelles (Ille-et-Vilaine), le week-end du Téléthon s'est très mal fini pour Léo. Le vélo du jeune breton atteint d'une maladie rare de la peau a été volé dans la nuit de dimanche 6 au lundi 7 novembre.

C'est dégueulasse mais on ne veut pas faire d'amalgame entre le Téléthon et ce vol" - Florence, sa maman

"C'est dégueulasse!", lance sa maman Florence. En rentrant du Téléthon, Léo est allé faire un peu de vélo dans le bourg. Il l'a ramené vers 19 heures et l'a posé en dessous de celui de son frère dans l'abri de jardin derrière la maison, qui n'est pas visible depuis l'extérieur"

Ce matin au réveil, Léo fait une triste découverte : le vélo de son frère est toujours là... mais le sien a disparu ! Ce vol, au soir du Téléthon, est surprenant. Sa mère tient à ne pas faire de raccourci : "On ne veut pas faire d'amalgame entre le Téléthon et ce vol, on ne sait pas si c'est lié... mais ça fait un hasard un peu bizarre."

Une grande valeur sentimentale

Avec ce VTT gris de la marque Lapierre, Léo s'était entrainé pour le défi du Téléthon. Le jeune breton de 12 ans avait parcouru ensuite en tandem les 40 derniers kilomètres de la 16e étape du Tour de France le 15 septembre dernier, avant le passage des coureurs et en tandem avec un ancien cycliste professionnel.

Pourtant, ce vélo est très important pour celui qui était ambassadeur du Téléthon en 2015. "C'est vraiment une valeur sentimentale pour lui, il était très triste en partant au collège ce matin, au-delà du prix, c'est toute une histoire ce vélo...", regrette Florence, émue par ce vol.

Léo souffre d'épidermolyse bulleuse dystrophique, une maladie rare qui rend sa peau extrêmement fragile. Le moindre choc, la moindre griffure et des bulles gonflent avant que sa peau ne s'arrache.

Si vous pensez avoir retrouvé le vélo, vous pouvez contacter la famille de Léo sur leur page Facebook.