Etrennes : seuls les facteurs et les pompiers sont autorisés à vendre des calendriers à domicile

En cette période de fêtes, les escrocs profitent de la générosité des particuliers pour multiplier les arnaques. Alors les policiers de la Vendée rappellent les règles : seuls les facteurs et les pompiers ont le droit de faire du démarchage à domicile.

Les fêtes de fin d'année représentent une période idéale pour solliciter la générosité des particuliers, plus enclins à réaliser une bonne action à l'approche de Noël. Chaque année, les policiers de la Roche sur Yon observent des tentatives d'escroquerie. Eboueurs, agents d'EDF, associations caritatives : les escrocs utilisent toutes les étiquettes possibles pour soutirer de l'argent aux particuliers. Pourtant, la loi est très claire à ce sujet : seuls les facteurs et les pompiers sont autorisés à vendre des calendriers à domicile. Et pour les facteurs, ça ne date pas d'hier...

Les policiers de la Roche sur Yon appellent également les particuliers à la plus grande vigilance face aux vols par ruse. En cette période de fêtes, les voleurs utilisent tous les prétextes possibles, comme vérifier le réseau d'eau ou d'électricité, pour s'introduire aux domiciles des particuliers, et les détrousser discrètement.