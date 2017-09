Etretat : des touristes escroqués au Trou à l'Homme

Une plainte a été déposée la semaine dernière par la maire d'Etretat. Des personnes auraient fait payer l'entrée du "trou à l'homme" cet été, ce site naturel que viennent admirer des milliers de touristes chaque année et qui est évidemment gratuit !

Une escroquerie pas banale à Etretat cet été. La maire, Catherine Millet a d'ailleurs porté plainte auprès de la gendarmerie la semaine dernière, le 28 août. Deux personnes lui ont signalé avoir dû payer l'entrée ou l'accès au trou à l'homme, célèbre site naturel d'Etretat. La gendarmerie a même lancé un appel à témoins.

Du jamais vu à Etretat !

L'enquête piétinne un peu car l'opération a semble -t-il été ponctuelle. La gendarmerie manque de sources et a donc lancé un appel à témoins fin août.

Les faits se sont produit il y a quinze jours, au coeur de l'été, au moment où Etretat, commune d'un peu plus d'un millier d'habitants se transforme en station balnéaire prisée des touristes du monde entier. Ils viennent y admirer, photographier et se balader prés des fameuses falaises et donc du trou à l'homme, accessible à marée basse.

Un couple en aurait donc profité pour faire payer l'entrée de ce site naturel 2€ par personne et gratuit pour les enfants. D'aprés la maire de la commune, il y aurait eu la queue à un moment, chose assez incroyable quand on sait qu'évidemment l'accés au site est gratuit.

Deux victimes se sont signalées à la mairie et l'office de tourisme notamment la nièce d'une Etretataise, qui vit en Italie et a passé ses vacances dans la commune, mais ayant de la famille sur place, ils se sont vite rendus compte de l'escroquerie.

Le Trou à l'homme est déjà un lieu dangereux alors si en plus certains en profitent" - l'Office de tourisme d'Etretat

Cela dit difficile de savoir combien de personnes ont été trompées ? Beaucoup ne se sont peut-être pas signalé étant des touristes de passage. Impossible aussi de savoir combien de temps a duré ce petit manège puisque le site est à l'écart des regards depuis la plage , on ne voit rien. En tout cas la police municipale a surveillé à la jumelle les lieux aprés les signalements en mairie... mais rien... aucune trace de ce couple d'arnaqueurs. De parole d'Etretatais ce n'était jamais arrivé !