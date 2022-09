Université : Strasbourg est la ville préférée des étudiants

Selon le classement annuel du site l'Étudiant.fr, Strasbourg est la ville la plus recommandée par les étudiants cette année. Elle est également dans le Top 3 du classement général des métropoles étudiantes.

Strasbourg est recommandée par 98,75% des étudiants interrogés par le site l'Étudiant.fr pour son classement annuel. Elle est donc cette année la ville préférée des étudiants en France, devant Angers et Toulouse.

Dans le top 3 des métropoles étudiantes

Ce sont plus de 16 000 personnes au total qui ont été interrogées en ligne durant plusieurs mois par le site pour établir le classement. Ils devaient noter leur ville sur plusieurs critères comme le dynamisme, le budget, l'ambiance ou encore la qualité de vie. Les internautes interrogés devaient également préciser s'ils "recommandaient leur villes à d'autres étudiants". C'est dans ce classement précis que Strasbourg est en tête.

La capitale alsacienne figure sinon sur le podium du classement général "des métropoles étudiantes". Strasbourg gagne donc une place par rapport à l'année dernière et partage la troisième marche du podium avec Montpellier. Ce sont Toulouse et Rennes qui dominent ce classement.

L'université de Strasbourg est celle qui accueille le plus d'étudiants étrangers en France. Elle est l'une des plus attractives du classement et gagne des points sur la qualité de la formation, l'offre culturelle, les initiatives locales ou encore sur son réseau de transport.

La ville pêche en revanche sur son offre de logement, la vie chère ou encore les possibilités d'emplois dans l'agglomération.