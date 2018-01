Clermont-Ferrand, France

L'agression a eu lieu vers 23H45. L'étudiant a reçu un coup de serpette, petit outil de jardinage, au flanc lors d'une altercation devant le bar Les Tontons Bringueurs sur le boulevard Trudaine, au cours d'une soirée étudiante qui a mal tourné.

Tout commence lorsque deux hommes veulent passer derrière le comptoir du bar pour prendre une bouteille d'alcool. Le patron intervient rapidement et leur demande de quitter son établissement. L'altercation se poursuit devant le bar, le ton est très virulent entre les hommes en cause et le patron. C'est à ce moment-là qu'un étudiant a tenté d'intervenir et a été blessé.

Le jeune homme, âgé de 18 ans, a été transporté au CHU et opéré en urgence dans la nuit. Dans l'après-midi de ce vendredi il a pu être entendu par les enquêteurs de la sûreté départementale tout comme les nombreux témoins présents ce jeudi soir et le patron de l'établissement.

Les deux hommes impliqués, eux, sont toujours en fuite. Leur identification devrait être longue, les enquêteurs devant confirmer leurs pistes avec les relevés ADN, ce qui pourrait "prendre" plusieurs mois.